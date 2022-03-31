Херсонская народная республика на пороге создания и объединения с РФ

В Херсонской области готовится референдум о создании народной республики. Руководство Крыма обеспечит подготовку к её вхождению в состав РФ.

Херсонская народная республика — гарант безопасности Крыма

В Telegram появился канал "Херсонская народная республика" c уже восемью тысячами подписчиков.

Это будет первая народная республика на постукраинском пространстве, и её будущее будет с Россией, так как контроль над этими территориями совершенно необходим в плане обеспечения безопасности Крыма.

Очевидно, что при любом ином развитии событий полуостров вновь окажется в водной блокаде, а область станет базой для нанесения новых военных ударов по территории России.

Херсон и область уже не украинские

Как сообщают местные жители, в центре Херсона на площади Свободы в четверг, 31 марта, сняли украинский флаг. При этом на здании обладминистрации он продолжает висеть, так как в кресле сидит Игорь Колыхаев, лояльный к Киеву мэр Херсона, одновременно и и. о. губернатора. В ближайшее время он будет смещён, в этом нет никаких сомнений.

Об этом сигнализирует Генштаб ВСУ, который в сводке за среду, 30 марта, заявил, что "Россия активизировала усилия по созданию органов власти на освобождённых территориях и развёртыванию на них персонала для усиления контроля".

В Херсонской области готовится референдум о провозглашении Херсонской народной республики, говорится в сводке.

Ранее издание "Страна.ua" подтвердило, что в Геническе российские власти начали выдавать местным жителям российские рубли (по десять тысяч на человека). Об этом, по словам издания, сообщила уже не имеющая власти, но вещающая прокуратура области.

Россия уже плотно контролирует Херсонскую область

Общественный и политический деятель, организатор херсонского подполья Виктор Яценко заявил в интервью Тelegram-каналу "Специально для РТ", что количество протестующих против российской "агрессии" в эти выходные в Херсоне составило не более 50 человек. Хотя совсем недавно Колыхаеву удавалось собирать около четырёх тысяч человек.

Яценко отмечает, что в общепите уже принимают рубли, а на въезде в город перестраивают блокпосты, чтобы бензовозы из России могли проходить досмотр по пути на городские АЗС.

"Учитывая готовность российских властей обеспечить соцвыплаты и пенсии, а самое главное — механизм сбыта в Крым сельхозпродукции местных производителей, проблема наличности будет решена при плавной конвертации в рубли", — сказал Яценко.

В интервью "Политнавигатору" политик отметил, что россияне контролируют передвижение гражданского населения, автотранспорта. В городе Херсоне есть свет, тепло, газ, в области идёт разминирование и начата посевная.

"Техника уже в Скадовском и других ближайших районах к Республике Крым начала работать", — отметил он.

Однако Яценко предупреждает, что "завтра" в городе не будет решена проблема с канализацией и питьевой водой. Не получится за несколько дней восстановить 90% разрушенных за 30 лет дорог и отстроить ТРЦ "Фабрика".

"Пока Колыхаев и вся правящая элита Херсона, которая оставалась при Украине, не будет смещена, там порядка не будет. Для Херсона необходимы новые лица", — сказал Яценко.

Заметим, что губернатор Херсонской области Геннадий Лагута давно покинул подотчётную территорию и сбежал во Львов.

Крым взял шефство над Херсонской областью

Олег Царёв в своём Telegram-канале сообщает, что областью плотно занимается губернатор Крыма Сергей Аксёнов, что гарантирует успех интеграции новой республики в РФ, так как "ни у кого такого опыта присоединения региона к России, как у него, нет".

Сам Сергей Аксёнов сообщил в программе "Соловьев Live", что жители освобождённых регионов Украины интересуются возможностью получить российские паспорта. Очевидно, что крымское руководство будет реализовывать план объединения полуострова с историческими землями Таврической губернии, что превратит республику в стремительно развивающийся регион на юге России.

Херсонская область традиционно кормила курортный Крым мясом, фруктами и овощами, обеспечивая до 70% таких поставок. Сельскохозяйственные области, прилегающие к Крыму, получат возможность реализовать там свой урожай. У аграриев появятся деньги — впервые за восемь лет, не придётся гноить урожай на полях, а в Крыму подешевеют фрукты и овощи.

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