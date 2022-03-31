В Херсонской области готовится референдум о создании народной республики. Руководство Крыма обеспечит подготовку к её вхождению в состав РФ.
В Telegram появился канал "Херсонская народная республика" c уже восемью тысячами подписчиков.
Это будет первая народная республика на постукраинском пространстве, и её будущее будет с Россией, так как контроль над этими территориями совершенно необходим в плане обеспечения безопасности Крыма.
Очевидно, что при любом ином развитии событий полуостров вновь окажется в водной блокаде, а область станет базой для нанесения новых военных ударов по территории России.
Как сообщают местные жители, в центре Херсона на площади Свободы в четверг, 31 марта, сняли украинский флаг. При этом на здании обладминистрации он продолжает висеть, так как в кресле сидит Игорь Колыхаев, лояльный к Киеву мэр Херсона, одновременно и и. о. губернатора. В ближайшее время он будет смещён, в этом нет никаких сомнений.
Об этом сигнализирует Генштаб ВСУ, который в сводке за среду, 30 марта, заявил, что "Россия активизировала усилия по созданию органов власти на освобождённых территориях и развёртыванию на них персонала для усиления контроля".
В Херсонской области готовится референдум о провозглашении Херсонской народной республики, говорится в сводке.
Ранее издание "Страна.ua" подтвердило, что в Геническе российские власти начали выдавать местным жителям российские рубли (по десять тысяч на человека). Об этом, по словам издания, сообщила уже не имеющая власти, но вещающая прокуратура области.
Общественный и политический деятель, организатор херсонского подполья Виктор Яценко заявил в интервью Тelegram-каналу "Специально для РТ", что количество протестующих против российской "агрессии" в эти выходные в Херсоне составило не более 50 человек. Хотя совсем недавно Колыхаеву удавалось собирать около четырёх тысяч человек.
Яценко отмечает, что в общепите уже принимают рубли, а на въезде в город перестраивают блокпосты, чтобы бензовозы из России могли проходить досмотр по пути на городские АЗС.
"Учитывая готовность российских властей обеспечить соцвыплаты и пенсии, а самое главное — механизм сбыта в Крым сельхозпродукции местных производителей, проблема наличности будет решена при плавной конвертации в рубли", — сказал Яценко.
В интервью "Политнавигатору" политик отметил, что россияне контролируют передвижение гражданского населения, автотранспорта. В городе Херсоне есть свет, тепло, газ, в области идёт разминирование и начата посевная.
"Техника уже в Скадовском и других ближайших районах к Республике Крым начала работать", — отметил он.
Однако Яценко предупреждает, что "завтра" в городе не будет решена проблема с канализацией и питьевой водой. Не получится за несколько дней восстановить 90% разрушенных за 30 лет дорог и отстроить ТРЦ "Фабрика".
"Пока Колыхаев и вся правящая элита Херсона, которая оставалась при Украине, не будет смещена, там порядка не будет. Для Херсона необходимы новые лица", — сказал Яценко.
Заметим, что губернатор Херсонской области Геннадий Лагута давно покинул подотчётную территорию и сбежал во Львов.
Олег Царёв в своём Telegram-канале сообщает, что областью плотно занимается губернатор Крыма Сергей Аксёнов, что гарантирует успех интеграции новой республики в РФ, так как "ни у кого такого опыта присоединения региона к России, как у него, нет".
Сам Сергей Аксёнов сообщил в программе "Соловьев Live", что жители освобождённых регионов Украины интересуются возможностью получить российские паспорта. Очевидно, что крымское руководство будет реализовывать план объединения полуострова с историческими землями Таврической губернии, что превратит республику в стремительно развивающийся регион на юге России.
Херсонская область традиционно кормила курортный Крым мясом, фруктами и овощами, обеспечивая до 70% таких поставок. Сельскохозяйственные области, прилегающие к Крыму, получат возможность реализовать там свой урожай. У аграриев появятся деньги — впервые за восемь лет, не придётся гноить урожай на полях, а в Крыму подешевеют фрукты и овощи.
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