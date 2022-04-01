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Автор Елена Былкина

Коллега Урганта объяснила отъезд телеведущего из России

Общество

Соведущая Ивана Урганта по шоу Алла Михеева рассказала, что заставило шоумена покинуть Россию.

Коллега Урганта объяснила отъезд телеведущего из России

Ведущая Первого канала высказалась по поводу отъезда Урганта за границу.

Алла Михеева, которая ведёт в шоу одну из рублик и выступает в амплуа забавной блондинки, которая делает необычные репортажи с места событий, прокомментировала выезд коллеги за рубеж.

Михеева считает, что Иван Ургант мог поехать в Израиль с целью лечения.

"Он человек взрослый, может, ему нужно было подлечить суставы", — цитирует слова Урганта WomanHit.ru.

Ранее сам Ургант обратился к подписчикам и объяснил, что уезжает в отпуск. Инсайдер сообщил СМИ, что шоумен с супругой и детьми уехали в Израиль. Отец телеведущего Андрей Ургант объяснил, что его сын уже вернулся в Россию.

Шоу "Вечерний Ургант" не выходит на экраны ТВ с 22 февраля. Появлялась информация, что вместо "Вечернего Урганта" на Первом канале готовят к выпуску другую развлекательную передачу с Гариком Мартиросяном.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы иван ургант алла михеева гарик мартиросян
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