Соведущая Ивана Урганта по шоу Алла Михеева рассказала, что заставило шоумена покинуть Россию.
Ведущая Первого канала высказалась по поводу отъезда Урганта за границу.
Алла Михеева, которая ведёт в шоу одну из рублик и выступает в амплуа забавной блондинки, которая делает необычные репортажи с места событий, прокомментировала выезд коллеги за рубеж.
Михеева считает, что Иван Ургант мог поехать в Израиль с целью лечения.
"Он человек взрослый, может, ему нужно было подлечить суставы", — цитирует слова Урганта WomanHit.ru.
Ранее сам Ургант обратился к подписчикам и объяснил, что уезжает в отпуск. Инсайдер сообщил СМИ, что шоумен с супругой и детьми уехали в Израиль. Отец телеведущего Андрей Ургант объяснил, что его сын уже вернулся в Россию.
Шоу "Вечерний Ургант" не выходит на экраны ТВ с 22 февраля. Появлялась информация, что вместо "Вечернего Урганта" на Первом канале готовят к выпуску другую развлекательную передачу с Гариком Мартиросяном.
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