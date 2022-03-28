Омаров назвал возвращение Ивана Урганта в Россию "хорошим знаком"

Курбан Омаров, экс-супруг Ксении Бородиной, объяснил, почему Иван Ургант вернулся в Россию.

Отец шоумена Андрей Ургант заверил, что его сын находится в России. Телеведущий ранее обратился к подписчикам в социальных сетях, объяснил, что ему дали отпуск на ТВ. Позже СМИ сообщили, что Ургант отправился в Израиль с женой и дочками.

"Без паники, а я возьму и скоро вернусь", — написал Ургант и сдержал своё обещание.

Весть о возвращении Урганта воодушевила экс-супруга Ксении Бородиной. Он воспринял возвращение телеведущего как хороший знак. Омаров уверен, что влиятельные знакомые шоумена рассказали Урганту о реальном положении дел в России.

"Перелётные птицы начали возвращаться… Уверен, парень в теме и в плохое бы он не вернулся. Значит, всё будет хорошо", — цитирует слова Курбана "Комсомольская правда".

У Ивана Урганта в России осталось много имущества. У него есть огромный особняк в элитном посёлке "Горки-10". У него также имеются две шикарные квартиры в столице.