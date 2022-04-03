Патриарх Кирилл в проповеди призвал "сломать хребет" украинскому фашизму

Патриарх Кирилл произнёс в воскресной проповеди очень важные для всех россиян слова о том, что народ, который "сломал хребет фашизму", должен это сделать и сейчас.

3 апреля 2022 года, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию св. Василия Великого в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова — главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. По окончании Литургии патриарх обратился к верующим с проповедью:

"Сегодня Отечество наше переживает непростое время. Весь наш народ сегодня должен проснуться, встрепенуться, понять, что наступило время особенное, от которого может зависеть историческая судьба нашего народа.

Именно поэтому я сегодня именно здесь, в этом храме, совершал Божественную литургию — чтобы встретиться в первую очередь с представителями наших Вооруженных сил, обратиться к ним, а через них — ко всей нашей армии, к флоту, ко всем защитникам Отечества, чтобы они сознавали историческую важность переживаемого момента.

Ещё и ещё раз хочу сказать: мы миролюбивая страна и очень миролюбивый, многострадальный народ, который пострадал от войн так, как мало кто из европейских народов. У нас нет никакого стремления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что могло бы причинить вред другим. Но мы уж так воспитаны всей нашей историей, что любим свое Отечество и будем готовы защищать его так, как только русские могут защищать свою страну.

Когда я говорю эти слова, я вовсе не произношу какие-то пустые комплименты. Я отталкиваюсь от истории нашего народа, от истории наших Вооруженных сил. Ведь мы сломали хребет фашизму, который, несомненно, победил бы мир, если бы не Россия, если бы не подвиг нашего народа. Да поможет нам Господь и сегодня, чтобы мы, будучи мирными, миролюбивыми и скромными людьми, были вместе с тем готовы — всегда и при любых обстоятельствах — защитить свой родной дом.

Конечно, когда я говорю все это, я не перестаю чувствовать тревогу за всех людей, которые живут в тех местах, где сегодня происходят военные столкновения. Ведь все это — люди и народы Святой Руси, всё это наши братья и сестры. Но, как в средние века, желая ослабить Русь, разные силы сталкивали братьев друг с другом, погружая их в междоусобную брань, так происходит и сегодня. А потому нужно сделать всё, что мы только можем сделать, чтобы прекратилось кровопролитие и чтобы не было опасности междоусобной брани со всеми ее последствиями.

Но при этом мы должны быть верны — когда я говорю "мы", я имею в виду, в первую очередь, военнослужащих — своей присяге и готовности "душу свою положить за други своя", как свидетельствует о том слово Божие.

Пусть Господь хранит землю нашу, Отечество наше на многая и благая лета! Аминь".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, чтобы защитить население признанных РФ Донецкой и Луганской народных республик . Он подчеркнул, что украинские радикалы только и ждут удобного часа для столкновения с Россией.

Российский лидер предупредил об ответственности за возможное кровопролитие — оно будет «целиком и полностью на совести украинского режима». Президент поставил задачи:

демилитаризации Украины

денацификации Украины

признания Киевом Крыма российским

и независимости ЛДНР.