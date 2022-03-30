"Мединский слил переговоры": Украина празднует перемогу, в России — паника

Во вторник, 29 марта, в Стамбуле завершился очередной, четвёртый очный раунд российско-украинских переговоров. Последовавшее заявление главы российской переговорной группы Владимира Мединского вызвало, не побоюсь этого слова, панику в России. Или как минимум недоумение. Украинская сторона, соответственно, празднует очередную перемогу.

Владимир Мединский

По итогам первого дня четвёртого очного раунда переговоров Владимир Мединский сообщил:

"Мы получили письменные предложения украинской делегации, как я понимаю, согласованные с руководством Украины, которые сводятся к следующему, вкратце".

И перечислил эти самые "письменные предложения", при этом практически по каждому пункту отметив:

"Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но… Украина сформулировала свой подход".

Видео доступно в Telegram-канале Владимира Мединского. И тут, как говорится, понеслась… Незамедлительно по Telegram-каналам и прочим соцсетям раздались повсеместные всхлипы "Ах как же так, Мединский слил". Украинский сегмент ожидаемо преисполнился ликования и объявил перемогу: "Ахаха, русский военный корабль, москали проиграли, орки уходят". Но если послушать главного переговорщика российской делегации внимательно — так ли это?

Шаг вперёд — и два назад?

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Начнём с главного: заявленных Мединским "двух шагов навстречу Украине по деэскалации". Здесь имеется в виду, во-первых, снижение наступательной активности ВС РФ на киевском и черниговском направлениях, и во-вторых — возможность личной встречи президента России Владимира Путина и пока ещё президента пока ещё Украины Владимира Зеленского (которая, ни для кого не секрет, стала для последнего уже буквально "идеей фикс"). Так вот, по моему скромному мнению "диванного стратега":

никто "по щучьему велению, по украинскому хотению" прекращать спецоперацию по демилитаризации и денацификации не собирается. Эта задача была поставлена Верховным Главнокомандующим ВС РФ и с тех пор не изменилась ни на йоту. Что и засвидетельствовал 29 марта в очередной раз министр обороны РФ Сергей Шойгу . Да и в Киеве подтвердят, что процесс не останавливается: судя по сообщениям в соцсетях, вряд ли киевлянам удастся выспаться в ночь на 30 марта.

. Да и в Киеве подтвердят, что процесс не останавливается: судя по сообщениям в соцсетях, вряд ли киевлянам удастся выспаться в ночь на 30 марта. личная встреча Путина и Зеленского должна состояться для подписания украинской стороной российских условий, поскольку Россия признаёт Зеленского легитимным. Идти сейчас на какие бы то ни было уступки у России нет ни желания, ни возможности — свои не поймут. Как уже, собственно, не поняли Мединского, выступившего своего рода "пресс-секретарём" украинской стороны.

Не надо паники: Zадача будет Vыполнена

Граффити "Za Россию!"

Собственно, радость Украины преждевременна примерно так же, как и стенания российских "фсёпропальщиков". Я просто для чистоты понимания обозначу некоторые моменты, которые я вижу со своего стратегического дивана, если, повторюсь, слушать Мединского внимательно.

Украина наконец-то в письменной форме изложила свои хотелки. Уверена, что лица, принимающие решения в России (возможно, даже верней будет в единственном числе — у нас же тут авторитаризм и всё такое), прекрасно понимают, что все эти "предложения украинской стороны" написаны под диктовку наглосаксов (это не опечатка). Кто бенефициар этого адского цирка — легко понять, взглянув на рост акций американского ВПК за последний месяц, да и торчащие британские уши тоже легко опознаются.

Изложение Украиной своих хотелок в письменном виде закрывает им схему "мы этого не говорили", звучавшую на предыдущих раундах переговорного процесса. Что, впрочем, никак не помешает им теперь применить схему "вы нас не так поняли".

То, что этот адский перфоманс будет продолжаться — не вызывало никаких сомнений. Что и подтвердил в очередной раз президент этого жовто-блакитного цирка Владимир Зеленский, в вечернем видеоролике вновь потребовав гарантий безопасности, суверенитета и территориальной целостности своей практически уже несуществующей страны.

"Никаких компромиссов относительно суверенитета и нашей территориальной целостности быть не может и не будет. Это чёткие принципы, чёткое видение возможного результата", — подчеркнул он.

Но наиболее серьёзную заявку на "самого чёткого" сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он поделился своим видением дальнейшего развития политической ситуации в стране, получившей в интернетах обидное прозвище "Страна 404":

"Имплементация мирного договора будет следовать такой процедуре. Сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию относительно этого договора, как он должен работать. После этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и Верховной Рады. Мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор действительно был консолидирующим для нас".

Интересно, как он себе это представляет вживую, на местности, в стране, где ведутся боевые действия? Кстати, у украинского ЦИКа возник такой же вопрос. Но продолжим.

То, что Украина "сформулировала свой подход", ещё ни в каком разе не означает, что все эти хотелки будут прописаны в итоговом документе. Эта информация будет доведена до президента России. Будут ли приняты пожелания украинской стороны — думаю, даже не вопрос. Не в том положении и состоянии сейчас находится Украина, чтобы выдвигать требования и ставить условия.

Спокойствие, только спокойствие

Поэтому не надо паники, придержите эмоции. Тут важно понимать, что на самом деле Мединский озвучил позитивную информацию: украинская сторона наконец-то сформулировала в письменном виде, чего она хотела бы, важен сам этот факт.

Конечно, российскому обществу гораздо больше понравилась бы другая картина, представьте себе: выходит из зала переговоров Сергей Лавров, перед телекамерами комкает эту бумагу с "предложениями украинской делегации" и со своим фирменным "Дебилы, ….ь!" швыряет в ближайшую урну. Красота же, общественность ликует, аплодисменты, занавес. Но нет.

Переговорный процесс — это не шоу, как представляет себе, например, Зеленский, гастролируя по парламентам стран мира с онлайн-стендапами. Переговоры — это зачастую долго и скучно. Да, возможно, более убедительно выступил бы в роли переговорщика глава Чечни Рамзан Кадыров — у него большой опыт по части "дешайтанизации". Но он сейчас занят непосредственно этой самой "дешайтанизацией" под Мариуполем.

Кроме того, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский — только с виду интеллигентный душка и лапочка. Люди, знакомые с ним лично (это, например, Леонид Слуцкий), характеризуют его как "жёсткого переговорщика" и патриота, действующего в интересах России. Так что "слив" переговорного процесса, полагаю, тут маловероятен.

Следует также упомянуть, что российской армии сейчас удобней сосредоточиться на скорейшей ликвидации нацистов в Мариуполе и Донецком котле. Так что до Чернигова и Киева дело ещё дойдёт. Не всё сразу. Сохраняйте спокойствие. Переговоры в Стамбуле продолжатся в среду, 30 марта. Будет ещё много интересного.

P. S. Кстати, отлично прокомментировал российско-украинский переговорный процесс премьер-министр Великобритании Борис "я не русофоб" Джонсон. Достижение мира на Украине не станет основанием для снятия санкций с России, заявил он. Говорил бы уж сразу прямо: ничто не станет основанием для снятия санкций с России, кроме прекращения существования России. В общем, с наглосаксами всё ясно.

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