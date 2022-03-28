Откуда берётся ненависть, можно ли ненавидеть кого-то из близких, как связаны ненависть и самозащита, а также о том, почему самая большая ошибка в отношениях — это попытка самостоятельно переработать свою ненависть к близкому человеку, рассказала Pravda.Ru семейный психотерапевт, психолог Виктория Мещерина.
— Виктория, что такое ненависть как чувство?
— Это очень длительное, многосоставное чувство, с помощью которого я могу внутренне предъявлять претензии:
которых ненавижу. Часто встречается описание ненависти как тяжёлого, пожирающего чувства, разрушающего того, кто ненавидит. Ненависть очень часто предлагают отпустить, перестать ненавидеть.
Но есть очень интересное обстоятельство. Дело в том, что противоположность любви — это не ненависть, а равнодушие. А вот когда я ненавижу человека — это я его так люблю. Мы не умеем ненавидеть людей, к которым равнодушны. Мы можем защищать себя, аргументировать свою злость, прерывать отношения с таким человеком, но ненавидеть мы его не будем. Обижаемся и ненавидим мы только очень значимых и близких людей. Если у меня внутри ненависть к кому-то, значит, этот человек или группа людей мне были очень дороги и значимы для меня. Прежде всего ненависть возникает в личных отношениях.
— В каких случаях может появиться ненависть в отношениях, помимо измены? Она ведь основана не только на предательстве любви?
— Итак, вы сами произнесли главное слово — "предательство". Если близкий человек меня предаёт и не останавливается, я буду его ненавидеть, пытаться его остановить. И ненависть нужна, чтобы одному партнёру защититься, а второму остановиться.
Если речь идёт о социальной группе, то, скорее всего, в этой истории есть насилие, когда представители некой группы заставляют меня делать то, к чему я не готова, или проявляют физическое насилие, против которого я бессильна.
Когда мне рассказывают про ненависть к мужчинам, скорее всего, это будет история про одного или двух мужчин, которые сломали жизнь этой женщине. Тогда её ненависть может экстраполироваться.
Наверное, самая тяжёлая в этом смысле история — это когда ненависть распространяется на всех людей. Думаю, каждый из нас слышал в своей жизни: "я не люблю людей" или "собаки лучше людей". Этот человек встретил много несправедливости в отношениях с людьми, или его унижали, и никто не заступился. Вот тогда ненависть становится основой жизни. Если я ненавижу людей, я к ним не подхожу, с ними не контактирую, моя собственная жизнь становится невесёлой, но зато безопасной. Это один из парадоксов: ненависть даёт чувство безопасности.
— Вот почему так трудно избавиться от ненависти.
— Наверное. Ненависть возникает в ответ на что-то. Сначала со мной что-то сделали, а потом из-за этого я начинаю ненавидеть.
Если не изменятся сами обстоятельства, если обидчик не попросит у меня прощения, если не восстановится хотя бы условная справедливость, то ненависть может сохраняться очень долго внутри.
Самой долгой "колючке", которую я вынимала в терапевтической работе, было около 35 лет. Когда мой клиент вспоминал эту историю, он снова начинал ненавидеть своего обидчика у меня на глазах. Обычно чувство ненависти приходит к нам как бы в 3D-пространстве, мы начинаем всё чувствовать так, как будто это происходит здесь и сейчас, и неважно, сколько прошло лет. Поэтому истории ненависти трудны в работе.
— Бывает, что ненависть возникает безосновательно?
— Да. Я могу оценивать ситуацию как опасную, хотя мой партнёр ничего плохого не хотел. Я могу оценивать ситуацию как несправедливую, хотя в это время партнёр старался сделать как можно лучше, в его представлении.
Лучшее лекарство от ненависти — поговорить с тем, кто тебя обижает, и прояснить ситуацию. Иногда в этих объяснениях случается самое главное: мы перестаём ненавидеть человека; у нас остаются гнев, злость, но они уже не связаны с ненавистью.
— Насколько я поняла, ненависть может быть полезным чувством, потому что она поддерживает твою кажущуюся безопасность. Но ведь не всегда можно территориально чувствовать себя в безопасности, потому что ты находишься в социуме, семье. И возможно ли ненавидеть близкого человека: мать, отца, дочь, сына? Является ли это нормой?
— Мы не застрахованы от того, что самый близкий человек совершит в отношении меня несправедливость. Когда речь идёт о родителях, там бывает попытка заставить что-то сделать, то есть эмоциональное насилие. Разумеется, любое насилие рождает желание защищаться, в том числе защищаться ненавидя. Это нормально, если я:
Не нормально, если такая ненависть длится годами: всё-таки близкие люди по умолчанию не хотят нам зла.
Если я сталкиваюсь с детско-родительской ненавистью, я начинаю с клиентом размышлять о том, что, наверное, в этой истории не было желания тебя разрушить. Но вот не нашлось слов, понимания, нужного момента, чтобы кто-то сказал: "Сядьте за стол и поговорите". Защищаться — это нормально, потому что если мы не защищаем себя, то разрушаемся. Я знаю таких клиентов: это разрушенные судьбы, печальная жизнь в отстранении. Но ненавидеть кого-то из близких всю жизнь — ненормально. Кто-то должен найти в себе силы и сесть за стол переговоров. Чем больше объяснений, тем меньше ненависть.
— Как за столом переговоров проработать свою ненависть, перестать себя разрушать?
— Главное — найти в себе силы услышать друг друга. Это очень большая ошибка — пытаться самостоятельно переработать свою ненависть к близкому человеку, потому что одному с этим не справиться, и эта история может длиться годами. История ненависти — это история обидчика и обиженного. Пока обидчик не скажет: "Прости меня", у обиженного нет шанса сказать: "Я тебя прощаю". А вот если это произойдёт, то ненависти не будет. Будет печаль, иногда горе, потому что поздно строить отношения, и они разрушаются.
Слова "Прости меня. — Я тебя прощаю" очень важны в нашей жизни. Каждый из нас после такого красивого разговора живёт другой, более счастливой жизнью.
Не обижайте друг друга, разговаривайте о ненависти, если она возникла, и пусть у вас всё будет хорошо.
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