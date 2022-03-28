Психолог рассказала, как убрать ненависть из отношений

Откуда берётся ненависть, можно ли ненавидеть кого-то из близких, как связаны ненависть и самозащита, а также о том, почему самая большая ошибка в отношениях — это попытка самостоятельно переработать свою ненависть к близкому человеку, рассказала Pravda.Ru семейный психотерапевт, психолог Виктория Мещерина.

Ненависть как защита

— Виктория, что такое ненависть как чувство?

— Это очень длительное, многосоставное чувство, с помощью которого я могу внутренне предъявлять претензии:

одному человеку,

группе людей,

которых ненавижу. Часто встречается описание ненависти как тяжёлого, пожирающего чувства, разрушающего того, кто ненавидит. Ненависть очень часто предлагают отпустить, перестать ненавидеть.

Но есть очень интересное обстоятельство. Дело в том, что противоположность любви — это не ненависть, а равнодушие. А вот когда я ненавижу человека — это я его так люблю. Мы не умеем ненавидеть людей, к которым равнодушны. Мы можем защищать себя, аргументировать свою злость, прерывать отношения с таким человеком, но ненавидеть мы его не будем. Обижаемся и ненавидим мы только очень значимых и близких людей. Если у меня внутри ненависть к кому-то, значит, этот человек или группа людей мне были очень дороги и значимы для меня. Прежде всего ненависть возникает в личных отношениях.

— В каких случаях может появиться ненависть в отношениях, помимо измены? Она ведь основана не только на предательстве любви?

— Итак, вы сами произнесли главное слово — "предательство". Если близкий человек меня предаёт и не останавливается, я буду его ненавидеть, пытаться его остановить. И ненависть нужна, чтобы одному партнёру защититься, а второму остановиться.

Если речь идёт о социальной группе, то, скорее всего, в этой истории есть насилие, когда представители некой группы заставляют меня делать то, к чему я не готова, или проявляют физическое насилие, против которого я бессильна.

Когда мне рассказывают про ненависть к мужчинам, скорее всего, это будет история про одного или двух мужчин, которые сломали жизнь этой женщине. Тогда её ненависть может экстраполироваться.

Наверное, самая тяжёлая в этом смысле история — это когда ненависть распространяется на всех людей. Думаю, каждый из нас слышал в своей жизни: "я не люблю людей" или "собаки лучше людей". Этот человек встретил много несправедливости в отношениях с людьми, или его унижали, и никто не заступился. Вот тогда ненависть становится основой жизни. Если я ненавижу людей, я к ним не подхожу, с ними не контактирую, моя собственная жизнь становится невесёлой, но зато безопасной. Это один из парадоксов: ненависть даёт чувство безопасности.

— Вот почему так трудно избавиться от ненависти.

— Наверное. Ненависть возникает в ответ на что-то. Сначала со мной что-то сделали, а потом из-за этого я начинаю ненавидеть.

Если не изменятся сами обстоятельства, если обидчик не попросит у меня прощения, если не восстановится хотя бы условная справедливость, то ненависть может сохраняться очень долго внутри.

Самой долгой "колючке", которую я вынимала в терапевтической работе, было около 35 лет. Когда мой клиент вспоминал эту историю, он снова начинал ненавидеть своего обидчика у меня на глазах. Обычно чувство ненависти приходит к нам как бы в 3D-пространстве, мы начинаем всё чувствовать так, как будто это происходит здесь и сейчас, и неважно, сколько прошло лет. Поэтому истории ненависти трудны в работе.

— Бывает, что ненависть возникает безосновательно?

— Да. Я могу оценивать ситуацию как опасную, хотя мой партнёр ничего плохого не хотел. Я могу оценивать ситуацию как несправедливую, хотя в это время партнёр старался сделать как можно лучше, в его представлении.

Лучшее лекарство от ненависти — поговорить с тем, кто тебя обижает, и прояснить ситуацию. Иногда в этих объяснениях случается самое главное: мы перестаём ненавидеть человека; у нас остаются гнев, злость, но они уже не связаны с ненавистью.

От ненависти нужно избавляться

— Насколько я поняла, ненависть может быть полезным чувством, потому что она поддерживает твою кажущуюся безопасность. Но ведь не всегда можно территориально чувствовать себя в безопасности, потому что ты находишься в социуме, семье. И возможно ли ненавидеть близкого человека: мать, отца, дочь, сына? Является ли это нормой?

— Мы не застрахованы от того, что самый близкий человек совершит в отношении меня несправедливость. Когда речь идёт о родителях, там бывает попытка заставить что-то сделать, то есть эмоциональное насилие. Разумеется, любое насилие рождает желание защищаться, в том числе защищаться ненавидя. Это нормально, если я:

не могу ничего объяснить,

испытываю бессилие,

чувствую несправедливость,

должен защищаться.

Не нормально, если такая ненависть длится годами: всё-таки близкие люди по умолчанию не хотят нам зла.

Если я сталкиваюсь с детско-родительской ненавистью, я начинаю с клиентом размышлять о том, что, наверное, в этой истории не было желания тебя разрушить. Но вот не нашлось слов, понимания, нужного момента, чтобы кто-то сказал: "Сядьте за стол и поговорите". Защищаться — это нормально, потому что если мы не защищаем себя, то разрушаемся. Я знаю таких клиентов: это разрушенные судьбы, печальная жизнь в отстранении. Но ненавидеть кого-то из близких всю жизнь — ненормально. Кто-то должен найти в себе силы и сесть за стол переговоров. Чем больше объяснений, тем меньше ненависть.

— Как за столом переговоров проработать свою ненависть, перестать себя разрушать?

— Главное — найти в себе силы услышать друг друга. Это очень большая ошибка — пытаться самостоятельно переработать свою ненависть к близкому человеку, потому что одному с этим не справиться, и эта история может длиться годами. История ненависти — это история обидчика и обиженного. Пока обидчик не скажет: "Прости меня", у обиженного нет шанса сказать: "Я тебя прощаю". А вот если это произойдёт, то ненависти не будет. Будет печаль, иногда горе, потому что поздно строить отношения, и они разрушаются.

Слова "Прости меня. — Я тебя прощаю" очень важны в нашей жизни. Каждый из нас после такого красивого разговора живёт другой, более счастливой жизнью.

Не обижайте друг друга, разговаривайте о ненависти, если она возникла, и пусть у вас всё будет хорошо.