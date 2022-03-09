Психолог рассказала, как защититься от пассивной агрессии

Почему при общении с некоторыми людьми мы чувствуем злость, хотя они вроде бы не хотят нас обидеть; что такое пассивная агрессия; как защитить свои личные границы и перевести отношения с агрессором в правильное русло, объяснила Pravda.Ru семейный психолог Центра системной семейной терапии, эмоционально-фокусированный терапевт Татьяна Потёмкина.

Комплимент не всегда комплимент

— Татьяна, что такое пассивная агрессия?

— Пассивная агрессия включает саботаж, уклонение, замалчивание, саркастические и язвительные высказывания, псевдокомплименты. Человек может соглашаться сделать что-то, но не делает.

Пассивная агрессия вырабатывается, как правило, в семье. Её вырабатывают люди, которые в детстве не имели тёплой поддержки и признания своего права на разные чувства.

Агрессия — это здоровое физиологическое чувство, которое помогало человечеству выжить, если агрессия направлена на опасность или человек протестует против того, что его потребность не удовлетворяется.

В семьях же, где агрессия не одобряема, дети не могут противостоять авторитарной фигуре родителя, они приучаются агрессию прятать и выражать её другими способами. Например, мама говорит: "Вася, ты выучил уроки?" — "Нет". — "Иди, садись". — "Сейчас". Через полчаса: "Ты сел за уроки?" — "Нет". — "Иди, садись". — "Сейчас". И так до бесконечности. Маме стоило бы поинтересоваться: может быть, у Васи есть веские причины сдвинуть свои занятия. Но мама не интересуется, а волевым методом засаживает Васю за уроки. Ребёнок понимает, что у него никаких прав нет, и использует прокрастинацию как способ настоять на своём. У взрослого, выросшего Васи будет много проблем в жизни. Потому что прокрастинация в бизнесе не приветствуется. В семейной жизни ему тоже будет непросто, потому что жена будет недовольна тем, что её просьбы никак не удовлетворяются.

Развитию пассивной агрессии способствует распространённый "миф", представление семьи о себе: "мы дружная семья". Мы настолько дружны, что не должны показывать негативных эмоций в адрес родителей. При этом мамочка и папочка могут вести себя по-разному, в том числе унижая достоинство ребёнка, используя насмешки, чтобы показать свое недовольство.

— Вы упомянули псевдокомплименты. Что это такое?

— Это очень распространено в женских коллективах: "Ой, какая у тебя хорошенькая кофточка. Она, правда, не очень сочетается с цветом твоего лица" или: "Ты закончила такие-то курсы? Ну, есть гораздо более интересная платформа, на которой более серьёзные лекторы".

Пример пассивной агрессии — это опоздания. Если человек регулярно опаздывает на встречу, это говорит о том, что человек противится либо хочет показать свою значимость. Это могут быть шуточки: "Ой, какие мы умные!" Или более злые шутки, с нарушением личных границ. Они могут касаться:

внешнего вида,

физических особенностей,

привычек,

предпочтений.

Как я выгляжу, что ем, мои привычки и предпочтения — это моё личное дело, если они не касаются никого другого. Пассивный агрессор может сказать в ресторане: "Ты заказал рыбу? Она же воняет!"

Пассивный агрессор обладает инфантильными чертами. Ему трудно понять и сдержать свои чувства, иногда он путает досаду со злостью. Зрелая личность понимает, откуда появляется злость, как её реализовать социально приемлемым способом. Пассивному агрессору это сделать тяжело. Открытая злость для него неприемлема, а злости много, потому что его поведение приводит к тому, что другие люди могут отвергнуть его или применять к нему те же способы: играть в молчанку, уклоняться от выполнения просьб и обязательств. Пассивный агрессор сталкивается с тёмной стороной других людей. Это накладывает большой отпечаток на его восприятие себя и мира. Пассивный агрессор может чувствовать враждебность других людей, но он не видит связи между своим поведением и откликом, который получает. Хроническое состояние враждебности очень вредно для здоровья. На этот фон садятся психосоматические болезни: гипертония, ревматоидный артрит, некоторые болезни сердца, желудка. Плюс одиночество, потому что налаживать связь с другим человеком трудно.

— Как распознать нарушение границ?

— Пассивный агрессор ведёт себя так, что мы не видим явной агрессии, а испытываем злость, потому что мы живые существа, и нашим эмоциональным откликом на агрессию, в каком бы виде она ни была, тоже будет агрессия. Признаки встречи с пассивным агрессором:

мы испытываем злость на слова другого человека;

его шутки касаются нашей личности, поведения;

он пытается взвалить на нас свои обязанности.

Человек может говорить: "У меня не получилось моё задание, помоги мне", и это не единичный случай, а постоянно приходится делать за коллегу всю работу. Вы чувствуете раздражение: "Он получает зарплату, я получаю зарплату, что он делает, что делаю я".

Нужна обратная связь

— Как противостоять пассивной агрессии?

— Как только ощутили гнев, нам нужно в этом признаться и проанализировать ситуацию: "Что происходит? Что он хочет от меня? Что он мне сказал? Имеет ли он право это говорить?" Если мы испытываем гнев, то даём обратную связь пассивному агрессору. Можно сказать: "Когда ты говоришь вот так, я чувствую то-то" — и спросить: "Что тебе нужно на самом деле?" Если это ваш близкий человек, то первое время, чтобы сохранить статус-кво и чувствовать свою власть над партнёром (пассивная агрессия — это инструмент власти), он будет говорить: "Да всё нормально!" Но нужно раз за разом давать обратную связь: "Когда ты делаешь так, я чувствую вот это. Что ты хочешь на самом деле? Почему ты так со мной обращаешься?"

Иногда стоит сказать человеку: "Твой стиль общения напоминает пассивную агрессию, мне бы не хотелось, чтобы наше общение прервалось из-за этого". Чтобы он взял на себя ответственность за свои действия.

— Можно повлиять на пассивного агрессора или нужно просто принимать эту ситуацию?

— Пассивную агрессию, которая вызывает у вас постоянное чувство раздражения, принимать не получится, потому что вы будете жить в постоянном ощущении, что:

вы лузер,

вас используют эмоционально,

вы не можете достойно ответить.

Потому что, если вы будете кричать, пассивный агрессор говорит: "Что такое? Всё нормально". Если вы будете молчать, то он будет наступать всё больше. Поэтому на пассивную агрессию важно отвечать обратной связью, Я-сообщением и предлагать сходить к специалисту, чтобы докопаться до причины. Иногда стоит просто сказать, что открытое проявление гнева, не унижающее достоинство, — это нормально. И когда вы говорите о своём гневе в ответ на действия пассивного агрессора, можно сказать: "Я в таком тоне разговаривать не буду, это обижает меня".