России подписан приговор на вымирание

Россия продолжает терять население. Какова причина продолжающегося и даже усиливающегося демографического кризиса? Почему власть запланировала сокращение народонаселения? Каково время полураспада нашей нации? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.ru рассказал доктор медицинских наук, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины, демографии, управления резервами здоровья, социальной инженерии и проектирования будущего Игорь Гундаров.

Подписан курс России на вымирание. Как спастись – отвечает академик РАЕН

Читайте начало интервью:

Материнский капитал не работает — молодые не рожают

Игорь Гундаров: общество в целом — это живой организм

— Игорь Алексеевич, классовые законы — это только некий раздел, лишь часть законов, по которым существует человеческое общество?

— Совершенно правильно.

— Какие еще есть законы? Почему людям деньги за детей дают, а они, особенно молодые, не хотят или не могут рожать?

— Чтобы подойти к другим законам, надо вернуться к демографии. Они действительно не хотят рожать, хотя это стимулируется. Почему? У нас сейчас — просто нижайшая рождаемость. Это видно по такому показателю, как рождаемость на одну женщину репродуктивного возраста. Мы ввели понятие "репродуктивное ядро нации".

Репродуктивное ядро нации стремительно сокращается

— А репродуктивный возраст это от 18?

— От 15 до 49 лет. Демографы так считают. В человеческом обществе, как и в животном мире, есть возрастной диапазон, которые производит детей. Это — демография. И вот мы посмотрели, насколько это точная цифра и убедились, что реально доминирует возраст где-то от 18 до 39 лет. Вот это — маточка общества, она производит детей, все остальное население — работает, но не оно себя воспроизводит.

— Но с 15 до 18 лет воспроизводить детей все-таки, наверно, рановато.

— Да, их — мало, поэтому и сдвинули к 18-ти.

— А с 39 до 49-ти уже намного меньше рожают?

— Да, после 40 уже почти никто не рожает. Реально продуцируют людей в 18-39 лет. Нам надо определить, сколько должна производить вот эта маточка человеческая, для того, чтобы нация не исчезала. Это — биологические законы.

Кстати, наука этология в советские годы была в загоне. Этология — наука о поведении животных. Тогда не разрешали изучать поведение животных, потому что поведение животных в значительной мере схоже с человеческим, особенно в группах. И вдруг обнаруживается, что многое в нашем поведении идет не от классовых отношений, а уже оттуда.

— От инстинктов?

— Да, причем — социальные инстинкты. И это запрещалось, потому что по марксизму труд создал человека. Оказывается, ничего подобного, уже из животного мира идут многие социальные и социально-биологические инстинкты.

— Что же тогда создало человека? И что создал, изменил в себе человек?

— Это — другие вопросы. Я к тому, что этологии у нас до недавнего времени не было, и поэтому сейчас мы оказались в тупике и не можем дать ответа на многие вопросы по функционированию человеческого общества, не можем понять, что нужно делать, чтобы оно развивалось, решало проблемы.

Поэтому мы вынуждены начинать расширять свой диапазон, чтобы увидеть и понять наше общество. Исходить нужно из того, что каждая пара должна оставить после себя двух человек, родить двоих и довести их до продуктивного возраста, чтобы они тоже родили еще двоих. Это — самый минимум, необходимый для того, чтобы общество хотя бы не сокращалось.

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— Ведь еще с запасом нужно?

— Да, с учетом того, что младенческая и подростковая смертность уже немножко вымывает людей. Поэтому нужно, чтобы на 100 женщин приходилось не меньше 215 детей или на одну — условно 2,15.

— Но это — статистика, а в жизни-то, наверно, как-то иначе все происходит. И надо учитывать, что есть бесплодные пары.

— Да, поэтому надо все-таки — чуть больше. Если будет меньше, то потихоньку исчезнем. Мы вводим понятие "время полураспада нации". Если 2,2 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста есть, нация живет постоянно в прежней численности. А если рожают 1,1, тогда значит, через 25 лет (это — время поколения) маточка уменьшится в два раза, репродуктивное ядро сократится в два раза. Значит, через 25 лет подойдет пора рожать другим, а их стало уже в два раза меньше. Поэтому вводим понятие "время полураспада нации".

— Что у нас?

— У нас сейчас — 1,5. Значит, время полураспада — где-то 37 лет. Значит, в этой великой нации, если она будет рожать 1,5 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста, через 37 лет половина репродуктивного ядра исчезнет. И если, не дай Бог, это будет так продолжаться, то восстановиться мы уже не сможем. Мы еще будем существовать долго, но как геополитический субъект, а производить детей у нас будет уже некому.

— Что надо делать, как можно повлиять на эту ситуацию? Ваш институт что-то делает, сообщает об этом правительству?

— Конечно. Но исходя из того, какая у нас сейчас демография, власть поставила целью достичь суммарного коэффициента рождаемости — 1,7. Но ведь нужно ставить как минимум 2,2, чтобы не вымирать! А Владимир Владимирович фактически запланировал уменьшение численности населения. А сейчас-то 1,5, а нужно 2,2, чтобы восстановить нормальное воспроизводство населения. Но оно же уже уменьшается. Значит надо больше! А если поставлена цель 1,7, это значит, что запланировано уменьшение численности населения.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев