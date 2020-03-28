Материнский капитал не работает — молодые не рожают

Россия продолжает терять население. Какова причина продолжающегося демографического кризиса в России? Есть ли связь современных мировых кризисов человечества и семи смертных грехов? Спасет ли нас вера от заболеваний и смертности? Как связано духовное и материальное внутри человека? При каких политических режимах люди живут дольше и лучше? Болен ли наш президент? Почему государство не должно вмешиваться в здравоохранение?

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На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии "Правды. Ру" ответил Игорь Алексеевич Гундаров, доктор медицинских наук, кандидат философских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины, демографии, социальной психологии, философии, управления резервами здоровья, социальной инженерии и проектирования будущего.

— Игорь Алексеевич, ваши работы пугают уже названиями. — "Чем болен президент. Пособие политикам по профилактике лепры", "Демографическая катастрофа, которая нас всех ожидает", "Как выжить России" и так далее. Конечно, наше общество — больное, и нужно его лечить. Но сначала расскажите, чем вы занимаетесь, что такое социальная медицина?

Мы в режиме ужасающего демографического состояния

— Я чуть-чуть скорректирую. Вы назвали мою работу "Демографическая катастрофа, которая нас всех ожидает", теперь она уже не ожидает.

Она идет, мы уже живем в режиме демографической катастрофы.

Немножко статистики: где-то с 2014 года каждый год численность населения только трудоспособного возраста в России сокращается примерно на миллион.

— Статистика есть об этом?

— Она на это не обращает внимания, официальные статистики показывают ситуацию как бы в общем и целом. Меня же сейчас интересует работоспособный возраст, люди среднего возраста.

Год проходит минус миллион, пять лет — минус пять миллионов.

То есть — мы в режиме ужасающего демографического состояния, но об этом, чтобы не пугать население, не говорят.

Это также как у врачей есть принцип: если ты не можешь помочь человеку, не говори ему правду, не ставь диагноз. Но, если ты видишь, что ситуация еще не смертельная и пациенту можно помочь, тогда скажи всю правду, разумеется, в мягких тональностях. Тогда он встряхнется и начнет тебя внимательно слушать.

И вот сейчас у нас именно такое тяжелейшее положение. Причем попытки лечить его с помощью национальных проектов, к сожалению, не оказали никакого эффекта. И Владимиру Владимировичу либо неудобно сознаваться, либо ему говорят другое, показывают не совсем правильную картину, но на самом деле материнский капитал не увеличил рождаемость.

— Как не увеличил?

— Не увеличил. Более того, наиболее продуктивные, молодые возрасты (я отвечаю за свои слова, потому что мой социальный статус в науке меня очень устраивает, и я очень им дорожу, поэтому если я что-то говорю, я на сто процентов уверен) — это где-то 18-24 года — на фоне введения материнского капитала рождаемость в этих возрастах резко уменьшилась.

— Резко уменьшилась? А где-то она выросла — у 40-летних, у 30-летних?

— У нас очень часто официальная информация — полуправда. Показывают, что ввели материнский капитал, и теперь рождаемость растет. Растет? — Растет. Это — правда, но не полная.

Потому что, если посмотреть до введения материнского капитала, рождаемость росла с 99-го года, и на этой непрерывной траектории не видно вмешательства материнского капитала. А в молодых возрастах, произошел обвал.

— Интересно, почему же так получается? Ведь если молодые хотели рожать, а тут еще сказали, что за это еще денег дадут, почему они вдруг передумали рожать?

— Не совсем так. Сказали, что дадут только за второго ребенка, а вот первый — это как бы само собой, для этого на него и на вас не очень-то желательно и тратиться.

Материнский капитал не работает

— Но ведь молодежь все равно рожала первого ребенка в этом возрасте, а теперь обиделась что ли? Как это могло ухудшить ситуацию?

— Я сейчас просто констатирую, даю правдивые честные цифры: рождаемость после 2007-2008 года в молодых возрастах упала, а у остальных возрастов она двигалась по тому же вектору, который поднимался с 99-го года. С 2015 года материнский капитал все также продолжает действовать, но рождаемость пошла вниз, а сейчас начинается уже обвал.

— А то, что сейчас ведь будет материнский капитал и за первого ребенка, это как-то сможет повилять на ситуацию?

— Нет. Ну вот нельзя купить у русской женщины любовь за деньги.

— Мы же говорим не про любовь за деньги, а про то, что ребенка надо обеспечивать. И государство согласилось серьезно помогать в этом.

— Но есть еще начало, до обеспечивания ребенка, до коляски, это — встреча, любовь, полноценность репродуктивной способности мужчины и женщины. Этот вопрос не обсуждается. Может быть, они не рожают, не потому что не хотят, а потому что не могут или что-то не получается. Можно отдельно более подробно этот вопрос разобрать, и мы вдруг увидим, что хотят столько же, сколько хотели раньше.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев