Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество
Житейские истории Воспитание Кошелек
Автор Редакция рубрики "Общество"

Учитель: образование и воспитание - две стороны одной медали

Общество » Семья » Воспитание print

Проблемы современного образования — огромны и многочисленны. Одна из них — отсутствие воспитательного стержня. Нельзя оставить учителю только образовательную функцию и убрать воспитательную. Но чиновники-реформаторы именно это пытаются сделать, и в руководящих документах это уже так. Из учителя уже сделали исполнителя образовательных услуг и пытаются сделать машинкой для обучения.


Проблемы современного образования

Но возможно ли научить чему-то, не воспитывая, образовывать, не просвещая? И как можно воспитывать, если идеологии нет, а патриотизм показной, спекулятивный и симулятивный?

На эти и многие другие вопросы "Правды.Ру" ответила ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, координатор Конгресса работников образования, науки и культуры (КРОН) Наталья Яковлева.

Читайте начало интервью:

Эксперт: качество образования в России снижается

Образование и науку посадили на рыночный крючок

Майские указы в образовании выполняются махинациями

Проблемы коррупции свалили на учителей и учеников

— Наталья Геннадьевна, вы остаетесь действующим учителем. Где вы преподаете?

— Да, я сама преподаю в лицее, 10-й класс.

— Слушаются?

— Ну, по-разному бывает.

— Воспитанные?

— Приходится воспитывать. Иногда приходишь в класс, начинаешь давать им какой-то материал и понимаешь, что они как губка впитывают все. А иногда ты заходишь, а между нами — какая-то стена. Ну как учить, как робот говорить? Нужно что-то сказать, сделать, какой-то пример привести, вывести их как-то на диалог. Это уже воспитательная функция.

Потом уже многие начинают подходить на переменках, терзают: "Наталья Геннадьевна, как вы думаете?…" И рассказывают про какие-то ситуации, вопросы задают, советы спрашивают. Разве я могу им сказать, что, мол, извините, мне надо чай попить, сейчас перерыв и это не ваше время?

Естественно, я даю советы, которых, в принципе, я могу и не давать. Программой это не предусмотрено. Но я считаю, что учитель, преподаватель, — это, вообще-то, не только обучение, но и воспитание, просвещение и все это неотделимо одно от другого никак. Как можно от личности учителя воспитательную функцию отделить?… А вот чиновники пытаются.

— Как учитель и преданный, настоящий коммунист, который верит в мировую революцию, что вы отвечаете, когда ядовитые школьники говорят: "А почему у нас в стране все плохо?" Вы должны сказать: "Потому что власть у правящих классов". Так? Это воспитание, образование, обучение? Или нельзя так ответить? Или не обязательно отвечать? Или, наоборот, обязательно?

— Нет, можно и нужно ответить, для этого как раз учитель и есть. Это как раз воспитательная функция.

— А если учитель — отличный педагог, но такой убежденный коммунист, попал в школу на Остоженке, куда ходят дети олигархов? Потом приходит какой-то ученик домой и говорит своему отцу, владельцу какой-нибудь крупной нефтяной компании и прочих акций, что его активы экспроприировать надо…

— Такие примеры приводите... Я думаю, что такого не бывает. Ведь отбор в школы тоже определенный есть, это тоже вопрос, какие учителя в какие школы попадают и в какие берут. Действительно, верно, что сейчас нет идеологии и учителя действительно не знают, а где этот воспитательный стержень, на что можно и нужно опираться. Но всегда можно воспитывать по-матерински.

Хотя все-таки учитель должен воспитывать не только по-матерински и по-отцовски, у него должен быть какой-то общественный стержень, к чему он должен вести ребенка. А сейчас, увы, нет этого стержня. Патриотизм, который сегодня пропагандируется, я считаю, что это такой же патриотизм, как все остальное. Знаете, такой симулятивный.

"Симулятивный" — это слово, за которым ничего такого объемного нет. Мне кажется, что патриотизм тогда есть в обществе, когда о нем не говорят на каждом углу. А когда на каждом углу говорят об этом патриотизме, это пустое. Это просто слова, которые говорят всуе, потому что так принято и положено, но его нет реально. Реальная какая-то беда со страной случится, и сразу этот патриотизм — пых, и его нет.

— Ну да, если страна нормальных патриотов, зачем тебе в них воспитывать патриотизм, просто смотри на их пример.

— Естественно, зачем об этом говорить, когда оно рождается само по себе, впитывается из окружающей среды.

— Вы по образованию экономист. Рассказываете ученикам про экономику, деньги, товарно-денежные отношения?

— Да, рассказываю, у меня такой курс. У них шок возникает.

— Вы свою систему взглядов излагаете или более мейнстримовое?

— Свою. Но, во-первых, слава Богу, мне не приходится про денежно-финансовую политику прямо в чистом виде рассказывать, потому что я преподаю историю экономики и экономической мысли.

Полтора года этот курс идет. Естественно, основой своего курса, ядром первые полгода, я им даю формационный подход, то есть историческую линейку развития. Потом я дохожу до того, что говорю, что капитализм сейчас загнивает и находится на стадии упадка. Вот тогда у них всех происходит шок. Они говорят: "Как? Как капитализм загнивает? Почему?…"

— Где ваша школа, в каком районе, находится?

— Я преподаю в двух корпусах — на Солянке и в Колобковском переулке. Это один из ведущих лицеев Москвы.

— Это центр Москвы, где бедных уже не осталось.

— Да. Значит, у них просто шок: "Как капитализм загнивает? Наталья Геннадьевна, а что правда, следующий будет коммунизм, да?" У них страх такой. Вот такой курс я выстраиваю, а не просто бессмысленно говорю про какие-то экономические школы, каких-то великих экономистов, экономполитиков.

Я сначала рассказываю про развитие истории человечества, именно классовый подход, как развивались производственные отношения, производительные силы, почему между ними есть противоречия, почему возникают социальные проблемы…

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы школа патриотизм воспитание образование точка зрения учитель и ученик наталья яковлева экспертное мнение среднее образование
Обсудить
Актуальная аналитика
Человеческий фактор
Эксперт: результаты экспертизы Хачатуряна - аргумент для защиты
Воспитание
Учитель: образование и воспитание - две стороны одной медали
Красота
Пивные маски для волос: польза и рецепты
Новости Все >
В интернете нашли кредитные истории более миллиона россиян
В Москве проходит VIII экологический форум
Туктамышева, Щербакова и Константинова узнали стартовые номера
Долги россиян по ипотеке стали продавать коллекторам
Эксперты рассказали о новой версии гибели Виктора Цоя
Пенсионным фондам дали право рисковать пенсиями россиян
Россия ответила Японии на шутку об Олимпиаде на Курилах
В Испании прошли ожесточенные стычки националистов с антифашистами
В египетском Луксоре археологи нашли древний тайник с саркофагами
Российский боец проиграл крупную сумму в казино
Последние материалы
В интернете нашли кредитные истории более миллиона россиян
Эксперт: результаты экспертизы Хачатуряна - аргумент для защиты
В Москве проходит VIII экологический форум
Учитель: образование и воспитание - две стороны одной медали
Туктамышева, Щербакова и Константинова узнали стартовые номера
Долги россиян по ипотеке стали продавать коллекторам
Пивные маски для волос: польза и рецепты
Эксперт: минприроды не дало России заработать на экологии
Эксперты рассказали о новой версии гибели Виктора Цоя
Пенсионным фондам дали право рисковать пенсиями россиян
Популярное
Общество
Заворотнюк отказалась продлевать себе жизнь дорогим препаратом

Родственники Анастасии Заворотнюк рассказали общественности, что актриса отказалась от лечения дорогостоящей вакциной, которой лечили Жанну Фриске.

Заворотнюк отказалась продлевать себе жизнь дорогим препаратом
Болгарское правительство разорвало отношения с футбольным союзом
Новости футбола
Болгарское правительство разорвало отношения с футбольным союзом
Общество
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Общество
Полиция Японии предупреждает о скрытой угрозе обычных дверных глазков
Соломон Соловьев Они придумали лампочку и отдали "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Мумии поведали, чем болели люди в древности Константин Кузнецов Игорь Буккер Уроки Нюрнбергского процесса Игорь Буккер
Комментарии
Замначальника Генштаба слег в больницу после обвинений в мошенничестве
Пенсионным фондам дали право рисковать пенсиями россиян
Пенсионным фондам дали право рисковать пенсиями россиян
В России массово увольняют предпенсионеров
Замначальника Генштаба слег в больницу после обвинений в мошенничестве
Поклонская: Собчак не должно быть дела до моей юбки
Депутат подарил ветерану телевизор и наказал смотреть только “Россию-1”
Верховная рада планирует вернуть "украинские территории" Кубани
"Мосэнергосбыт" отключает электроэнергию инвалидам и многодетным
"Мосэнергосбыт" отключает электроэнергию инвалидам и многодетным
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Власти США ликвидируют самую крупную тюрьму в мире
Власти Эквадора увидели "российский след" в недавних протестах
Поклонская: Собчак не должно быть дела до моей юбки
Жители Ярославля накинулись на бабушку из-за пенсии в 17 тысяч
Депутат подарил ветерану телевизор и наказал смотреть только “Россию-1”
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Мединского обвинили в экстремизме из-за книги о татарах
Историк спецслужб: в Северодвинск атташе США ехали встречаться с агентом
В России массово увольняют предпенсионеров
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ