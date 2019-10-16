Проблемы коррупции свалили на учителей и учеников

Проблемы современного образования очевидны для всех, кроме высоких руководителей, которые им занимаются. Хотя и они постоянно говорят о необходимости продолжения реформ. Как же может работать сфера при постоянных реформах — опытах над детьми?



Проблемы современного образования

Теперь учителя уже не могут даже встретиться с учениками вне школы, потому что у вышестоящих сразу возникают подозрения в коррупции! Оказывается, коррупционеры-то не чиновники, а школьники! Куда еще занесет наши власти в части всеобуча?

Нужно ли совмещать образование и воспитание? Чему воспитывать? Идеология, советский опыт пригодятся?

На эти и многие другие вопросы "Правды.Ру" ответила ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, координатор Конгресса работников образования, науки и культуры (КРОН) Наталья Яковлева.

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— Наталья Геннадьевна, почему все-таки учителя не бастуют, не протестуют? Неужели все педагоги настолько пассивны?

— Не все пассивны, но большинство — да, активных очень немного. Почему люди не поднимаются на забастовки, почему нет инициативы — вопросы очень глубокие. Возможно, остается еще надежда, оставшаяся с советских времен, когда мы ждем от государства, что оно нам поможет.

— Патерналисты.

— Патернализм, да. У нас есть представление, что государство — патерналист и нам поможет, с Советского Союза это осталось. Люди ждут, что их услышат, что их чаяния увидят и государство поможет. Есть такое еще в людях, даже в научной и образовательной среде.

В Москве учителя получают и 50, и 60, и 70 тысяч, но нагрузка у них очень большая. Но она везде большая. А ведь у учителя еще должно быть время на то, чтобы с детьми по отдельности поговорить, может быть, встретиться с родителями вне школы.

Сейчас еще происходит так, что каждая школа творит, что хочет. На собрании в сентябре озвучили внутришкольные правила, и все должны подчиняться. Для этого просто издается внутришкольный документ, подпись директора — и все, в принципе, больше ничего не надо.

Это не касается только программ обучения. Учебники, программы — это все свыше. А все, что касается обустройства школьной жизни, оплаты преподавателей и т. д., отдано на откуп руководства школы.

И вот руководство школы, где учится мой сын, приняло положение, что родители не имеют права привлекать учителя на экскурсии, какие-то походы детей, которые оплачивают сами родители. А, к слову, сама школа вообще ничего такого не предлагает, никакие экскурсии или походы. У меня сын в обычной московской школе обучается, не в лицее и не в гимназии. Никаких средств на дополнительное внешкольное обучение и воспитание там не выделяется вообще, ничего не предлагается. Естественно, мы — родители — собираем и водим детей в музеи, театры, возим в турпоездки сами.

Теперь вот вышло такое положение, чтобы на учителей не было никакой тени, что они коррупцией занимаются, поэтому они не имеют права быть при детях вне школы. Если раньше, когда мы вели детей, например, в музей, мы просили нашего классного руководителя быть с детьми (потому что она их всех знает, это как-то сближает, учителя, классного руководителя и учеников), - теперь такое уже невозможно, это запрещено.

— Это еще ничего, в нашей школе еще хуже было. Там вообще запретили классные экскурсии проводить, если их родители оплачивают, потому что не все дети это могут себе позволить. Мы стали говорить, что всего три-четыре человека реально не могут сброситься, а 30 человек идет. Все равно не разрешили: нет, а то будут подозрения в коррупции.

— Да, все это сейчас дошло до такой степени, что я даже не знаю, как выразиться, просто доведено до безумия. Получается, что теперь уже классному руководителю и любым учителям вне школы встречаться с ребенком вообще нельзя. Сразу же это трактуется как коррупция. Даже если они вместе дойдут до остановки метро, не дай Бог, они о чем-то там договариваются. Вот в таких условиях учителя живут и работают.

— Есть еще вообще старая, можно сказать, вечная проблема — образования и воспитания. Понятно, что нет однозначного ответа, кто должен воспитывать детей — школа или семья. Но также понятно, что это всегда в любом случае так или иначе получается совместно.

Чему должна воспитывать школа сейчас? Ведь идеологии у нас в стране официально нет. Но есть советский опыт, где школа брала на себя воспитательную функцию, очень важную, возможно, главную. Сейчас это может все-таки как-то пригодиться? Это можно реализовать или, возможно, это уже реализуется хотя бы где-то в какой-то мере? Или школа говорит: воспитывайте в семье, а мы только впихиваем в ваших детей знания согласно нормативам министерства образования?

— Вот это делается как раз так — согласно положениям минобразования. Учителя должны строго по нормативам впихивать. А от всего, что касается воспитания, школа абсолютно отстраняется. Я считаю, что это очень большая проблема, потому что образование — это обучение плюс воспитание. Я бы даже сказала, плюс просвещение.

— А это можно разделить?

— Нет, нельзя.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев