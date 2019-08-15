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Автор Редакция рубрики "Общество"

Эксперт: беда нашего образования в нищих учителях

Общество » Семья » Воспитание print

Доступное образование в России становится все менее доступным. Но это еще полбеды. Беда в том, что оно становится настолько плохим, что уже вряд ли может называться нормальным полноценным воспитанием. Это происходит в первую очередь потому, что учителя получают мизерную зарплату и являются не наставниками, а обслуживающим персоналом.


Образование в России: бизнес, услуга или роскошь

Вечные российские вопросы "кто виноват" и "что делать" встали сейчас в этой основополагающей и обеспечивающей развитие страны на долгие годы сфере просто с ужасающей остротой. Об этом "Правде.Ру" рассказала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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— Ирина Владимировна, дело уже идет не только к электронному образованию, но и к электронному учителю. В некоторых регионах учителей остро не хватает. Что делать?

— Это самый больной вопрос. И ведь будущие учителя ко всему прочему оплачивают свое обучение, не готовят бесплатно у нас педагогические кадры, причем в большем объеме, чем в других направлениях. Но учитель сегодня практически вынужден вести очень бедную жизнь, если не сказать нищенскую, если у него нет более обеспеченного супруга либо каких-то дополнительных источников дохода.

Сегодня учителя вообще являются обслуживающим, по сути, персоналом, в договоре об оказании образовательных услуг они обозначены исполнителями, которые всем должны. Родители жалуются чуть что, очень часто перегибают палку, бывает даже по незначительным поводам обращаются в прокуратуру, Рособрнадзор и даже президенту Российской Федерации пишут жалобы.

А с другой стороны, администрация школы старается избавиться от неугодного учителя в случае малейшего беспокойства, чтобы как бы чего не произошло. Недавняя, акция — флэшмоб "Учителя — тоже люди" — была связана с тем, что опять на учителей совершены нападки в связи с тем, что кто-то как-то из них фривольно выглядит. Флэшмоб пошел в связи с увольнением из-за фото в купальнике Татьяны Кувшинниковой, но это далеко не единичный случай.

Вообще наши учителя сейчас просто затюканные, над ними издеваются, их унижают. Поэтому история Кувшинниковой стала детонатором. Все равно что-то другое произошло бы, поэтому они все равно рано или поздно провели бы какую-то показательную акцию, объединились бы. И многие молодые учителя ушли из профессии после этого случая, потому что это стало последней каплей.

— Что надо сделать в России, чтобы учителя могли достойно жить и преподавать на хорошем уровне? Как решить вопрос хотя бы с повышением зарплаты?

— Просто нужна политическая воля. Все упирается только в деньги. Для того, чтобы лучшие из лучших работали в профессии, соответствуя этой высочайшей миссии, действительно надо поднять оплату труда. Не зря говорится, что если хочешь завоевать народ, воспитай его детей. Если сделать зарплату достойной, то лучшие будут идти в профессию.

У нас будет возможность отбирать тех, кто по призванию в этой профессии оказался, готовить их и направлять к нашим детям. И тогда учителей будут уважать, не будут называть их неудачниками, как недавно назвал проректор Академии госслужбы при президенте Иван Федотов.

Он прямо сказал, что наши учителя — это серая масса неудачников, которые не обладают вообще никакими способностями, поэтому чему они вообще могут научить наших детей… Он как раз и имел в виду, что у них нищенская зарплата, а раньше они, наверное, не смогли поступить в другие, более престижные вузы и поэтому вынуждены были пойти в педагогический.

Конечно, очень многие учителя действительно оказываются в профессии случайно, потому что им нужно было просто высшее образование. Они надеялись, что никогда в жизни не будут преподавать в школе…

Огромное количество абитуриентов, когда идут в эту профессию, заинтересованы только в пресловутой корочке. Они надеются никогда в жизни по этой профессии не работать. Но потом, когда уже не смогли больше никуда устроиться, они вдруг оказываются в школе.

Это всеобщая беда. Это беда самих этих людей, которые не склонны к педагогике вообще никак. И это, конечно, беда наших несчастных детей, которые вынуждены учиться у таких учителей. Это беда родителей, которые потом вынуждены нанимать репетиторов.

Кстати, вот эти же учителя, которые работают на полторы, на две ставки, чтобы как-то выжить, потом еще в свое личное время работают репетиторами за тоже небольшие деньги, но чтобы хоть как-то сводить концы с концами. В результате эмоциональное выгорание от такой нагрузки наступает достаточно быстро.

Мы часто слышим и видим все эти ужасные случаи, когда учитель набрасывается на ребенка, кричит на него, может даже ударить, потому что уже не выдерживают нервы такого постоянного напряжения. Я не оправдываю этих людей. Я считаю, что недопустимо в этой профессии работать таким людям.

Но другой вопрос, что делать, чтобы это изменить? Где нам взять таких грамотных и святых преподавателей, где нам набрать мэри поппинс, которые будут чуть ли не бесплатно класть свою жизнь на то, чтобы готовить наших детей? Ну давайте будем реалистами. Все начинается с материальной стороны. И эти вопросы должно решать государство. И решать их надо ответственно, потому что от всего этого страдает и страна. Ведь это вопрос нашего общего будущего.

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы учителя зарплаты воспитание образование точка зрения ирина волынец экспертное мнение
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