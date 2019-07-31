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Многообразие учебных пособий - горе без ума

Общество » Семья » Воспитание print

Российское образование переживает не лучшие времена и даже кризис по многим направлениям. Платных мест в вузах становится все больше, бюджетные места, наоборот, стремительно сокращаются и становятся доступными лишь крайне редким счастливчикам. Даже бесплатное среднее образование — на самом деле давно миф и издевательство. Это фактически дискредитация Конституции страны, превращение ее в пустую формальность.


Образование в России: бизнес, услуга или роскошь

Об этом "Правде.Ру" рассказала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Читайте начало интервью:

Мнение: сокращая бюджетные места в вузах, Россия теряет свою молодежь

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— Ирина Владимировна, ряд депутатов и общественников выступили против сокращения бюджетных мест в вузах. Но будет ли это иметь, на ваш взгляд, какое-то практическое значение? Есть ли какие-то рычаги, способные остановить процесс сокращения бюджетных мест в вузах, а при возможности даже повернуть его вспять, то есть увеличивать это количество? Можно ли что-то сделать? И кто это должен делать?

— Вообще, если мы говорим о системной государственной политике, о программе сохранения и развития человеческого капитала, то коммерциализация образования — это огромный вред, это вообще зло, которое ведет нашу страну в никуда. Ведь у необразованных людей и в целом бессистемного общества в принципе не может быть хорошего будущего.

Причем это движение происходит сразу в разных направлениях, в том числе у нас переизбыток представителей престижных профессий, которые не могут потом трудоустроиться. Одновременно с этим происходит снижение качества образования, потому что этим профессиям начинают обучать все кому не лень.

Мы все недавно видели фильм, снятый скрытой камерой, о том, что происходит в наших вузах. Вступительные экзамены представляют собой получение на дом тестовых листочков с дальнейшей доставкой заполненных результатов на следующий день. Представляете, какой это уровень экзаменов и подготовки абитуриентов?!…

И примерно так же сдаются все экзамены и зачеты студентами. Наверное, даже есть такса за каждую оценку, расчет, сколько будет стоить курсовая, дипломная работа, сколько будет стоить диссертация и т. д. О каком качестве образования после этого вообще можно говорить!?

Поэтому я считаю, что полумеры здесь неуместны. Нам необходимо срочно поставить и решить вопрос о возвращении стопроцентного бесплатного общего и высшего образования. Ведь сейчас сложилась недопустимая ситуация, когда даже общее образование не является бесплатным. Родители покупают часть учебников либо весь комплект учебников полностью, в полном размере — рабочие тетради.

Это составляет, если посчитать за 11 лет, несколько десятков тысяч рублей минимум. Но обычно практически у всех получается больше ста тысяч рублей. А если посчитать еще стоимость школьной формы… Ну форма ладно, мы не будем сейчас все это в одно смешивать, хотя в реальной жизни это одно.

Все, что связано с обеспечением учебными пособиями в средней школе и с бесплатным высшим образованием, менять необходимо, потому что мы сегодня элементарно не соблюдаем конституционную норму в этой части, поскольку там прописано, что у нас каждый имеет равные возможности по определению, в том числе право на образование.

Но мы видим, что право ребенка на образование удовлетворяется только в соответствии с толщиной кошелька его родителей. Это недопустимо. Наши достаточно серьезные, умные и сильные ребята и девушки уезжают из страны, получают образование за рубежом, бесплатное образование в том числе, и становятся лояльными гражданами других стран, остаются там.

И мы пожинаем те ужасные плоды, когда образование становится недоступной роскошью для людей, которые по призванию могли бы быть в этой профессии. А есть такие профессии, которые иначе как служением не назовешь. Это педагоги, врачи, ученые в разных сферах… Невозможно даже за огромные деньги стать выдающимся представителем этих профессий, если нет таланта, природной божьей искры.

— Ирина Владимировна, учебники — это, конечно, отдельная проблема, боль и беда нынешнего российского образования. Не зря на эту проблему обратила внимания и министр образования, когда вступала в свою должность. Но, по всей видимости, она так и не решается что-то предпринять. Мало того, что учебники совершенно разноплановые, порой там встречаются просто ужасные нелепицы и откровенные глупости…

— Это называется — многообразие учебных пособий.

— Да, такое безобразие-многообразие не сокращается, к сожалению. Гораздо лучше было бы правильное, четко выверенное единообразие.

— Да, и, кстати, родителям было бы дешевле покупать учебники. И такие учебники можно было бы передавать из класса в класс. А тут каждый год издаются новые учебники. Их нужно закупать, даже если их закупают школы за казенный счет, это тоже ведь в итоге наши деньги. Ведь если что-то оплачивает государство, то это не значит, что упало с неба. Это все наши деньги. И мы имеем право влиять на то, каким образом эти деньги будут распределяться.

Более того, единое учебное пространство является залогом сохранения единой страны. А сейчас бывает так, что в разных регионах страны и даже в разных школах одного города дети учатся по разным программам. Это я говорю не о специализированных, а самых обычных школах. Понятно, что когда изучаются предметы более глубоко, учебники отличаются. Это касается не только языков, но и математики, и физики, и всех остальных предметов.

Но особенно опасно, когда история изучается по разным учебникам. В результате у наших детей формируется совершенно разное представление о собственной истории и том мире, в котором они живут, о формировании и нынешнем положении не только нашей страны, но вообще обо всех этих отношениях.

Поэтому я считаю недопустимым такое ничем не оправданное, но во многом очень вредное многообразие, которое есть сегодня. Это разрушительная политика, которая расшатывает наш уклад, наши устои, медленно, но верно разрушает страну, а детей сразу дезориентирует и не позволяет сформировать и выстроить правильное отношение к миру. А ведь как раз образование, наряду с языком и с культурой, является объединяющим началом, вернее, может являться объединяющим началом, если оно будет правильным и единым.

Продолжение следует…

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы вузы учебники образование точка зрения ирина волынец бюджетные места экспертное мнение среднее образование бесплатное образование
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