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Ирина Волынец: в образовании нужна золотая середина

Общество » Семья » Воспитание print

России для развития остро необходима системная государственная политика в области образования, действенная программа сохранения и развития человеческого капитала, а коммерциализация образования наносит огромный вред народу и государству, ставит под угрозу будущее страны, выразила уверенность в интервью "Правде.Ру" глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.


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— Ирина Владимировна, школьные учебники, качество которых является, мягко говоря, спорным, многие из них, хотя декларировано, что они бесплатные, но сплошь и рядом родителям приходится эти учебники покупать за свои деньги. Стоят они уже, наверное, столько, сколько художественные альбомы не стоят.

— Мой ребенок недавно потерял учебник по биологии, пришлось его покупать за 535 рублей. Это один учебник!

— А уровень доходов в семьях очень разный. Тем более, в регионах, в глубинке для многих это вообще неподъемные траты.

— А представляете, когда многодетная семья? Вот например, у меня в семье четверо школьников. И значительную часть учебников нам приходится покупать. И рабочие тетради по всем предметам, по которым они есть, нужно покупать. Не выдаются рабочие тетради, потому что они одноразовые. Если кто-то не знает, ребенок изучает теоретическую часть, а в этой рабочей тетради он прописывает свои ответы, поэтому потом ее уже использовать нельзя.

— Как вы считаете, может быть, на учебники тоже необходимо устанавливать какой-то потолок доступных цен по всей России, как это делается с лекарствами, продуктами первой необходимости? Ведь государство само должно быть заинтересовано, чтоб учебники были доступны всем.

— Да, но тогда получается, что государство будет само себе противоречить уже на законодательном уровне, потому что, по федеральному закону об образовании, учебники должны предоставляться абсолютно бесплатно. Если мы будем законодательно прописывать какой-то максимальный потолок стоимости учебника, то получается, что они уже не бесплатные.

А то, что родители покупают учебники сейчас сами, они как бы по своей инициативе это делают. Но они это делают не от хорошей жизни, а совсем наоборот: для того, чтобы не подводить своих детей, для того, чтобы не подводить учителей, когда им говорят, что учебников нет — вот должны быть, но нет их.

Во многих регионах наш Национальный родительский комитет постоянно имеет обратную связь, и нам известно, что, например, в Дагестане два года назад в полном объеме учебники покупались за счет родителей. Хорошо, что эта проблема в последнее время худо-бедно начала решаться.

— Но как разрешить это противоречие, когда, с одной стороны, учебников нет, с другой стороны, они должны предоставляться бесплатно? Как тогда детям учиться?

— Вот именно! Хорошо, что родители думают не о том, чтобы выразить свою гражданскую позицию и привести ребенка в школу с пустым портфелем, чтобы там были только обыкновенные тетрадки и ручки. И слава Богу, что наши родители изыскивают возможность для того, чтобы обучать своих детей и покупать им учебники. А представляете, что если бы все сказали: по закону нам положено бесплатно — вот и давайте все, а то детям не по чему заниматься.

Или будет, например, всего один-два учебника на класс у тех, кому родители купили. И что тогда?… А может быть, кстати, если бы возникла такая ситуация, то стали бы выделяться федеральные деньги. Наконец-то эта проблема была бы решена, потому что регионы, особенно бедные, дотационные, все так же не справляются с этими статьями расходов. И, соответственно, учебников нет.

— Ну, сейчас все больше говорится о переходе на электронные системы обучения. Может быть, это как-то решит проблему, хотя бы в какой-то части. Как вы думаете?

— Это одновременно и плюс, и минус. Нам тоже поступало очень много сообщений с предложениями и опасениями. Родители обеспокоены потому. что когда они слышат словосочетание "электронная школа", то представляют себе класс, в котором нет учителя, а дети сидят перед каким-то большим экраном. У каждого, конечно, еще свой планшет. Смотрят теорию, выполняют задания. И кто-то дистанционно их контролирует. Вот такая вот школа будущего.

С одной стороны, это, конечно, интересно. С другой стороны, я считаю, что зависит больше не от носителя, где вот этот текст написан в электронном виде или в бумажном учебнике, а от контента. И, конечно, сегодня, когда не только у детей, но и у взрослых клиповое мышление, когда слишком много букв мы не читаем и не можем сосредоточиться, то это вообще все будет впустую.

Сейчас даже взрослые люди, которые читали раньше, внезапно замечают, что перестали читать даже художественную литературу, потому что некогда, потому что все время и без того избыток информации. И когда человек через несколько лет перерыва берет в руки какую-то классику, он понимает, что просто разучился читать.

Не в плане соединять буквы в слова, а следить за мыслью, за какими-то описательными моментами уже становится трудно. Чего же ожидать от детей, которые уже с этими смартфонами практически родились?… Поэтому, конечно, если на уроке географии учитель будет стоять около интерактивного экрана, на котором будет идти видеоизображение гор, равнин, морей, конечно, детям это будет интереснее, чем просто смотреть на карту, куда тычут указкой.

То есть здесь, конечно, нужна золотая середина. И в любом случае полностью переводить наше образование в электронный вид мы никак не можем, потому что даже учебников бумажных нет, а откуда у всех такие планшеты и компьютеры взялись бы вдруг? В любом случае это будет дороже, если хороший планшет, современный, чем выдать всем бумажные учебники. И как ребенок будет заниматься дома? По телефону это все изучать, мне кажется, неправильно. И невозможно.

Окончание следует...

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы учебники образование точка зрения ирина волынец системы обучения коммерциализация экспертное мнение электронная система обучения
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