Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество
Житейские истории Воспитание Кошелек
Автор Редакция рубрики "Общество"

Зачем ЕГЭ по иностранному языку? Готовить людей на экспорт?

Общество » Семья » Воспитание print

Появится ли в России системная государственная политика в области образования? Или вообще все будет пущено на самотек? Но тогда под откос пойдет и все будущее нашей страны. Российское образование переживает кризис по многим направлениям. Реформы только ухудшают положение. Может быть, это кому-то даже выгодно.


Образование в России: бизнес, услуга или роскошь

Почему на самом верху вместо действительно государственных проблем затеяли обсуждение мобильных телефонов, когда этот вопрос можно легко решить прямо в классе? Об этом в интервью "Правде.Ру" рассказала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Читайте начало интервью:

Мнение: сокращая бюджетные места в вузах, Россия теряет свою молодежь

Эксперт: профориентация наших детей оставляет желать

Многообразие учебных пособий — горе без ума

Ирина Волынец: в образовании нужна золотая середина

Эксперт: беда нашего образования в нищих учителях

— Ирина Владимировна, все-таки очень хочется надеяться, что государство действительно всерьез задумается об образовании. Тем более, цели поставлены амбициозные — высокие достижения в экономическом развитии России. Так что государству есть, в каком направлении работать.

— Конечно, очень хочется в это верить, но как-то с каждым годом все труднее ожидать этого от государства. Мне кажется, что до тех пор, пока родители сами не начнут предпринимать каких-то серьезных, заметных мер, воз будет и ныне там, потому что молчание — знак согласия. И если никто не возникает, если все терпят, значит, так и нужно.

Ситуация на самом деле катастрофична. Она настолько плачевна, что хуже уже некуда. И я сегодня не вижу никаких предпосылок для ее улучшения, потому что с каждым годом становится все только хуже и хуже. Со следующего года вводится обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Я считаю, что это полный предел, потому что далеко не все дети склонны к иностранным языкам.

Даже тот, кто успевает хорошо по другим предметам, очень часто в языке пробуксовывает. И какими силами, какими средствами должны обладать родители для подготовки детей, чтобы ЕГЭ по иностранному не смазало всю картину?… Вот зачем всем знать иностранный язык, если ребенок не собирается работать за рубежом. И нас уже принудительно всех готовят к тому, чтобы мы обслуживали более успешные цивилизованные страны. Других выводов просто не напрашивается.

— Конечно, иностранный язык знать полезно, но это действительно такой предмет, к которому надо иметь склонности. Недавно появилась еще одна тема — использование мобильных телефонов учениками во время школьных занятий. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что она категорически против использования телефонов в школе. Мы с вами обсуждали эту проблему еще год назад. Каково сейчас ваше мнение, изменилось или нет?

— Вообще, я изначально выступала за то, чтобы родители проявляли благоразумие и не разрешали своим детям приносить в школу какие-то престижные, дорогие смартфоны. Просто для того, чтобы не обнажать уровень неравенства между детьми, когда у кого-то смартфон дороже ста тысяч рублей, а кто-то ходит с кнопочным.

Конечно, дети достаточно болезненно воспринимают, если их семья беднее других. Конечно же, Валентина Ивановна Матвиенко, выступая за запрет использования мобильных телефонов во время уроков, преследовала самые благие цели. Действительно, на уроке телефону не место ни в каком виде абсолютно, даже если ребенок не разговаривает, а играет или сидит в социальной сети, не мешая остальным. Ведь он просто не усваивает материал.

Но мне кажется, невозможно сегодня отправить ребенка в школу без мобильного совсем, потому что даже первоклашки добираются своим ходом, иногда через весь город. Родители только благодаря телефону могут как-то контролировать местонахождение ребенка. А если ребенок после школы сразу не едет домой, а идет в какой-то кружок, то получается, что весь день мама с папой не знают, что и как с сыном или с дочкой.

Предложение Матвиенко сдавать телефоны в какие-то особые хранилища я не представляю возможным. У нас есть школы, где учатся несколько тысяч человек. Но даже если маленькая школа человек на сто в маленьком населенном пункте, все равно невозможно представить, как это будет организовано, кто будет отвечать за сохранность телефонов.

Если у каждого будет своя ячейка с ключиком, то все равно получится столпотворение. То есть технически это сделать нереально. На перемене, по дороге в школу и из школы ребенок телефон использовать должен. И огромное количество родителей были возмущены, что придется находиться в страхе, если ребенок совсем не будет иметь права брать телефон. И дети будут каждый день в стрессе.

Поэтому я считаю, что перед началом урока каждый ребенок должен отключать на своем телефоне звук и класть его в общий ящичек в классе. Максимально там будет 30-35 телефонов. Вообще в большинстве школ есть устный договор между родителями и учителями, что дети не используют на уроках телефон. В случае, если используют, учитель жалуется родителям и этот вопрос решается.

Поэтому есть ощущение, что на самом деле эта несущественная дискуссия и создается она сегодня для того, чтобы скрыть более системные, по-настоящему глубокие проблемы в этой сфере. Как будто бы это самое главное, а кроме использования мобильного телефона, ничего больше родителей в связи со школой не беспокоит. На самом же деле у нас в образовании проблем накопилось просто немерено.

Идет сокращение бюджетных мест и повышение стоимости образования в вузах, ухудшение качества образования вообще — и высшего, и школьного, и технического. Надо говорить о введении планового образования наших детей, о распределении после окончания вузов, потому что любое самое блестящее образование в случае непредоставления ребенку рабочего места не стоит ничего. Потому что может быть блестящий диплом блестящего вуза и отсутствие работы. Таких случаев очень много.

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы егэ школа образование точка зрения ирина волынец иностранные языки экспертное мнение мобильные телефоны среднее образование
Обсудить
Актуальная аналитика
Воспитание
Зачем ЕГЭ по иностранному языку? Готовить людей на экспорт?
Здоровье и профилактика
"Держать спинку" вредно для позвоночника
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт: в США хотят больше социализма, а в России строят дикий капитализм
Новости Все >
В Госдуме РФ назвали зарплату врачей низкой и призвали пересмотреть ее
Полиция сообщила о массовой драке в центре Ростова-на-Дону
В Исаакиевском соборе ищут компромисс по времени богослужений
Трамп заявил, что Китай готов к переговорам по торговому соглашению
ФИФА планирует заменить боковых арбитров на роботов
В Кремле прокомментировали идею вернуть Россию в G7
Соцопрос: какими профессиями родители пугают детей
Путин освободил Яковенко от должности посла РФ в Великобритании
Покрас Лампас отказался приезжать в Екатеринбург из-за протестов
Пенсионерка из Красноярска отдала лже-полицейским 5 млн 200 тыс. рублей
Последние материалы
В Госдуме РФ назвали зарплату врачей низкой и призвали пересмотреть ее
Полиция сообщила о массовой драке в центре Ростова-на-Дону
В Исаакиевском соборе ищут компромисс по времени богослужений
Трамп заявил, что Китай готов к переговорам по торговому соглашению
ФИФА планирует заменить боковых арбитров на роботов
В Кремле прокомментировали идею вернуть Россию в G7
Соцопрос: какими профессиями родители пугают детей
Зачем ЕГЭ по иностранному языку? Готовить людей на экспорт?
Путин освободил Яковенко от должности посла РФ в Великобритании
Покрас Лампас отказался приезжать в Екатеринбург из-за протестов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
''Армата'' оказалась небоеспособной

Оказалось, что танк Т-14 "Армата" нуждается во множестве доработок, поэтому Минобороны РФ пока купит только 16 машин.

''Армата'' оказалась небоеспособной
Соль способна вылечить многие недуги
Здоровье
Соль способна вылечить многие недуги
Здоровье
И наелся, и напился: 4 продукта, которые восполнят количество воды в организме
Мир. Новости мира
Эксперты: спасти мир можно по заветам Сталина
Новости Грузии
В Тбилиси назвали Россию "врагом", который держит Грузию "в напряжении"

Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.

В Тбилиси назвали Россию "врагом", который держит Грузию "в напряжении"
Путин: РФ подготовит симметричный ответ на угрожающие ей действия США
Мир. Новости мира
Путин: РФ подготовит симметричный ответ на угрожающие ей действия США
Происшествия
Иванов назвал ахинеей сравнения аварии под Архангельском с Чернобылем
Прибалтика
Латвийский министр призвал не искать русофобии в реформе образования
Здоровье
Соль способна вылечить многие недуги

Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.

Соль способна вылечить многие недуги
Режиссер: ненависть пришла и захватывает добродушную Францию
Евросоюз
Режиссер: ненависть пришла и захватывает добродушную Францию
Финансы
Подписан закон о запрете выдачи займов под залог жилья
Политика. Новости и аналитика
"Потемкинские" деревни современной России
Игорь Буккер Флуоресценция - признак внеземной жизни Игорь Буккер Станислав Варыханов На защиту государства встала депутатская комиссия Станислав Варыханов Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова
Комментарии
Экс-глава Литвы: Горбачев обманом заставил Прибалтику остаться в СССР
В Исаакиевском соборе ищут компромисс по времени богослужений
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
Эксперт: в США хотят больше социализма, а в России строят дикий капитализм
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
Порошенко уверен, что в Донбассе будет "гордо развеваться" флаг Украины
Гибель Грузии: уроки для современной России
Порошенко уверен, что в Донбассе будет "гордо развеваться" флаг Украины
Покрас Лампас отказался приезжать в Екатеринбург из-за протестов
Патриарх Кирилл: пацифисты неправильно трактуют Евангелие
Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле
Президент Грузии заявила о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию
Стюардессу высмеяли за исполнение гимна Украины в самолете
Эксперты: спасти мир можно по заветам Сталина
Президент Грузии заявила о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию
Двух вооруженных российских пограничников задержали в Литве
Поставляемые из Эквадора в Россию бананы поражены опасным грибком
Специалисты рассказали о растущей популярности материалов из дерева
Поставляемые из Эквадора в Россию бананы поражены опасным грибком
История и современность
"Ленфильм" продал Китаю права на "золотую коллекцию" своих фильмов
"Ленфильм" продал Китаю права на "золотую коллекцию" своих фильмов
На Буковине обнаружили уникальное сооружение времен Римской Империи
На Буковине обнаружили уникальное сооружение времен Римской Империи
В Госдуме поддержали идею об обязанности росгвардейцев представляться
В Госдуме поддержали идею об обязанности росгвардейцев представляться
Британия направила в неспокойный Ормузский залив еще один свой корабль
Британия направила в неспокойный Ормузский залив еще один свой корабль
Учения ВМС США со странами Юго-Восточной Азии стартуют в сентябре
Учения ВМС США со странами Юго-Восточной Азии стартуют в сентябре
Российские подводные лодки провели пуски ракет "Синева" и "Булава"
Российские подводные лодки провели пуски ракет "Синева" и "Булава"
Как развивалась культура общения человека с книгой в разных странах
Как развивалась культура общения человека с книгой в разных странах
Как русские заставили прусского короля считать себя главной угрозой
Как русские заставили прусского короля считать себя главной угрозой
Украину готовят к признанию Крыма российским
Украину готовят к признанию Крыма российским
От цыган до мигрантов: как решать национальные конфликты
От цыган до мигрантов: как решать национальные конфликты
Фотогалереи
Популярность китайских машин растет 5 Фото Популярность китайских машин растет
Как обмануть старость 5 Фото Как обмануть старость
"Китайская броня" в сандаликах 6 Фото "Китайская броня" в сандаликах
Простые ответы на вопросы почемучек 10 Фото Простые ответы на вопросы почемучек
Их "мяу" для нас - закон! 7 Фото Их "мяу" для нас - закон!
Домашнее
Чешские специалисты выяснили, как домашние животные влияют на здоровье
Семейный гороскоп на 26.08 - 01.09: Тельцам надо заняться ремонтом, Раку - переездом
Гороскоп народного здоровья на 26.08-01.09. У Рыб может заболеть печень, а Льва кто-то укусит
Рецидивирующую форму человеческой малярии может вылечить новое лекарство
Мастит у кормящей мамы: как с ним справиться
Полезные советы при выборе няни ребёнку
Самое время поддержать иммунитет
Семь предубеждений о детском аутизме
В Госдуме предложили повысить базовую часть зарплат медиков
В Госдуме предложили повысить базовую часть зарплат медиков
Эксперты рассказали, как правильно выбрать зубную пасту
Эксперты рассказали, как правильно выбрать зубную пасту
Женский гороскоп на последнюю неделю лета неделю 26.08 - 01.09, 2019 г.
Женский гороскоп на последнюю неделю лета неделю 26.08 - 01.09, 2019 г.
Мужской гороскоп с 26 августа по 1 сентября
Мужской гороскоп с 26 августа по 1 сентября
Любовный гороскоп на последнюю неделю августа
Любовный гороскоп на последнюю неделю августа
Исследования сна: недосып и пересып
Исследования сна: недосып и пересып
Представительницы этих знаков Зодиака не взрослеют
Представительницы этих знаков Зодиака не взрослеют
Как избавиться от кистозных угрей
Как избавиться от кистозных угрей
Обзор: лучшие модели электрочайников и термопотов
Обзор: лучшие модели электрочайников и термопотов
Особенности садово-парковой мебели
Особенности садово-парковой мебели
Забавные фото
"Горло Дьявола" в Латинской Америке 7 Фото "Горло Дьявола" в Латинской Америке
Опасные горные серпантины, или Дороги смертников 11 Фото Опасные горные серпантины, или Дороги смертников
Сойдет для сельской местности? 9 Фото Сойдет для сельской местности?
Дебри, в которых все мечтают затеряться 8 Фото Дебри, в которых все мечтают затеряться
Зверская охота 5 Фото Зверская охота
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ