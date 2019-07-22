Мнение: сокращая бюджетные места в вузах, Россия теряет свою молодежь

Российское образование переживает не лучшие времена и даже кризис по многим направлениям. Реформы не дают желаемого эффекта, а порой усложняют возможность получения образования и процесс обучения. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.



Образование в России: бизнес, услуга или роскошь

— Ирина Владимировна, в разгаре пора вступительных экзаменов в высшие учебные заведения. Для многих эти испытания омрачило заявление, что к 2024 году количество бюджетных мест во многих вузах сократится аж на четверть. В то же время количество желающих получить бесплатное образование от государства увеличится на 15 процентов. Все мы привыкли к тому, что государство предоставляет возможность бесплатного обучения. Поэтому такие новости пугают многих родителей и абитуриентов. Ведь не у всех есть средства на обучение. А потом наша экономика недосчитается хороших специалистов, которые из-за какого-то минимального числа баллов не пройдут на бюджетное обучение. Как вы считаете, можно ли как-то повлиять на этот процесс и остановить снижение бюджетных мест в высшем образовании?

— Да, событие, конечно, нерадостное, и ведь не резко в 2024 году сократится на четверть количество бесплатных мест. А каждый год количество этих мест будет сокращаться таким образом, что к 2024 году эта цифра будет 25 процентов. Это просто феноменальные с отрицательным знаком цифры. Процесс уже начинается. И это значит, что уже в этом году количество этих мест может сократиться.

Более того, стоимость высшего образования уже с начала учебного года повышается на порядка 20 процентов. И мы должны понимать, что дети, которые не смогут учиться, потому что не прошли через сито ЕГЭ, не добрали баллов, необходимых для бюджетных мест, не смогут полностью войти в российскую экономику. В дальнейшем мы недосчитаемся этих, возможно, золотых голов среди выдающихся деятелей нашей страны, потому что часть этих детей уедет за рубеж.

Есть страны, где действительно великолепное образование. Например, в Германии можно получить образование бесплатно или недорого, по нашим меркам. Ведь сегодня ведущие российские вузы по стоимости обучения сравнялись с европейскими странами, но качество образования в наших вузах, за редким исключением, к сожалению, оставляет желать лучшего.

И те дети, которые уедут из страны учиться за рубеж, с большой долей вероятности там и останутся. Это отток человеческих ресурсов, утечка мозгов… Один деятель как-то сказал, что она возможна только в том случае, если мозги расплавились. Возможно, и так, если они расплавились у тех, кто сокращает доступное образование.

Отъезд из страны с дальнейшей эмиграцией ярких представителей, таких толковых ребят, которые могли бы здесь работать на благо нашей страны, — это уже факт. При этом мы тратим огромное количество средств на постоянные реформы в области образования, а все это как-то неэффективно работает, и даже со знаком минус — все только ухудшается.

Может быть, как раз менеджеры от образования работают эффективно, и достигаются именно те цели, которые поставлены. Эти цели расходятся с нашим видением, с нашим представлением о том, как должно быть в социальном государстве. Потому что в Конституции нашей страны прописано, что Россия — социальное государство, каждый имеет право на бесплатное общее образование.

Конечно, общее образование — это 11 классов. Но нельзя же этим ограничиваться. Тем более, в такое время, когда знания крайне востребованы, от уровня образования зависит развитие страны.

Также в Конституции прописано, что каждый имеет право на конкурсной основе на высшее образование. А если у нас останется в каждом вузе по одному бюджетному месту и конкурс будет миллион человек на одно место, в общем-то, формально это все равно соответствует букве Конституции. Но по духу — это уже просто издевательство над согражданами и над основным законом.

А сегодня детей уже даже после девятого класса недообразовывают, то есть им отказывают в получении конституционного права, в реализации своих прав на общее образование. Это, конечно, полный беспредел. Причем администраторы школ ссылаются на какие-то свои внутренние регламенты, выставляют проходные баллы. И родителям прямо говорят, что вы в нашей школе остаться не можете.

— Если говорить о дальнейшем образовании, гарантии на полное среднее бесплатное образование, то после девятого класса многие дети с удовольствием пошли бы в колледжи, чтобы вместе с образованием сразу получить интересную, хорошую профессию. Но ведь учебных заведений такого типа довольно мало и ничего нового не создается, поэтому с поступлением туда тоже у многих возникают проблемы.

— Да, все так. И старое, которое остается, также все больше становится платным. Даже в колледжах увеличивается количество платных мест, сокращается количество бюджетных мест и повышается оплата. И получается, что тот ребенок, который дальше не может оставаться в школе, вообще не может получить даже среднее образование. А школы избавляются от "лишних", ненужных им учеников очень просто: делают специализированные классы, в которые ребенок не может пройти, потому что у него не хватает знаний по этим предметам.

Продолжение беседы следует...

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев