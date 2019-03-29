Зачем власть гробит недопенсионеров?

После повышения пенсионного возраста и других грабительских законов и псевдореформ общественная повестка дня сильно сместилось влево — в сторону социальных вопросов. Это отразилось и на результатах последних выборов. Но это только начало. Напрасно власть думает, что протестное настроение после завершения массовых акций спадает. Ненависть к ней в народе только растет.



Смиритесь с бедностью и не бунтуйте?

А ведь новый пенсионный возраст пока коснулся только очень малой части населения, псевдореформа только начинается, но уже в скором будущем это так или иначе негативно отразится на всех. И, конечно, "жадность фраеров погубит". Власть не может проводить столь радикальные антисоциальные меры без катастрофических последствий для себя.

Возможно, теперь власти с трудом все-таки начинают подходить к пониманию этого, такое мнение "Правде.Ру" высказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

— Василий Георгиевич, каковы все-таки реальные причины официально называемой властями пенсионной реформы, а в действительности повышения возраста выхода на пенсию?

— Повышение пенсионного возраста реформой назвать сложно. Причины, которые стояли за этим, очень просты. Во-первых, это увеличивает армию формально трудоспособного населения.

— Так пенсионеры, если силы есть, и так трудятся. Что их заставлять-то, если пенсии мало?… Но далеко не у всех предпенсионеров уже остаются силы работать, и совсем не все имеют возможность устроиться на более-менее приличную или вообще хоть какую-то работу.

— А вот это вторая причина, причина чисто либеральная — демонтаж пенсионной системы в России. Если бы сейчас какого-нибудь либерала высокопоставленного мы смогли бы спросить, а он бы честно ответил, то сказал бы:

"А зачем эта пенсионная система? Это же просто пережиток советского социализма. Просто дармоедов баловать. А так ее не будет, и будет, как в старые времена.

Пусть дети заботятся о родителях. Или можно в старости у церкви просить милостыню, в зависимости от вашей конфессии. А если у вас с деньгами все хорошо, то есть другой способ: можно купить домик или квартиру, сдавать ее в аренду, вот вам та же пенсия и будет.

А с государства — с властей всех уровней и всех чиновников — снимается всякая ответственность. Хотя, впрочем, ваши деньги нам нужны. Поэтому вы работайте, а мы налоги будем повышать, деньги с вас мы будем собирать и будем ими распоряжаться, как захотим, а ваши права будут уменьшаться год от года…"

В том-то и проблема нашей так называемой пенсионной реформы, что она носит перманентный характер. Она идет уже с 2002 года, все никак не может закончиться, и никто не понимает, в какой точке мы находимся и куда дальше придем. Но доверие к пенсионной политике государства, как и к самой власти, теперь падает стремительно.

В прошлом году оно упало очень сильно. И не так просто будет его восстановить, потому что люди теперь совсем не верят властям, но зато хорошо понимают, что их пенсионные отчисления, которые собирали с них всю жизнь, власть просто прикарманила.

— Они почему-то считают, что пенсионеры не бедные. Официально высказывается такая точка зрения. Конечно, у них-то и пенсия такая, что на несколько обычных людей хватит. Поэтому и статистически в Москве хорошая пенсия — 17 тысяч.

— Они любят считать среднюю. Но это же ничего не отражает, как средняя температура по больнице.

— Конечно, люди еще подработают, даже из последних сил, если есть такие возможности. А власти не понимают, что установленное в советское время время выхода на пенсию — это физиологически уже предел для человеческого организма. Были проведены огромные научные исследования, чтобы определить оптимальный возраст. Силы женщин после 55 лет и мужчин после 60 лет после работы уже не успевают восстанавливаться. Если человек продолжает работать, то он уже не делает это полноценно, зато стремительно гробит свое здоровье.

— Совершенно точно. И уровень бедности у нас чиновниками замеряется по очень-очень низкому уровню, поэтому они всегда могут сказать, что у нас не бедные пенсионеры. У них ведь есть еще замечательный показатель — средняя пенсия. Они ведь не считают пенсионеров, которые получают ниже средней пенсии, а их очень много. Они реально очень бедны.

— Это вообще очень печально.

— Еще говорят: вот смотрите, какая у нас замечательная средняя пенсия, и мы увеличим средний показатель, мы еще добавим… Но за средним показателем скрывается еще и огромное количество людей (порядка 50-60 процентов), которые получают ниже среднего показателя пенсию. Они и составляют массу бедных пенсионеров, и при повышении пенсии она увеличивается прежде всего, опять же, не у них, а у тех, кто получает выше среднего уровня.

— Но все равно, что такое в Москве 17 тысяч или даже немного выше? Это тоже далеко не разгуляешься: ни в театр пойти, ни купить себе что-то на зиму новенькое…

— А в прожиточный минимум театр не входит. Вообще вся культурная жизнь не входит, туда входит только еда и как-то очень обрезано коммунальные платежи. Причем настолько обрезано, что человек один не всегда в квартире может жить на эти средства. И теперь в результате последних действий власти такое положение только усугубляется.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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