Пенсионная реформа: затишье перед бурей

Бедными в России официально считается всего лишь около девяти миллионов человек. Реально же к бедным можно отнести до 70 процентов домашних хозяйств. После уплаты налогов, коммунальных платежей, процентов по кредитам свободных средств у большинства людей хватает только впритык на дешевую еду.



Смиритесь с бедностью и не бунтуйте?

И власти не будут бороться с бедностью, если мы их не заставим, сказал "Правде.Ру" руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

— Василий Георгиевич, как вы считаете, хорошая для нас идея выплачивать россиянам безусловный базовый доход?

— Для нас нет.

— Почему?

— Для нас нет, потому что у нас классы в школах по 30, а где-то и по 40 человек. Пока в классах не будет хотя бы по 15-20 человек, об этом можно и не говорить. Нам нужно удвоить количество учителей, и также нам нужно удвоить количество государственных врачей. И еще нам нужно создать множество рабочих мест.

— А какая связь-то?

— Связь — это когда чиновников наших, Силуанова, например, спрашивают: "Почему бы у нас социальную систему не улучшить?" — "Ну денег же нет…" Понимаете, денег нет? Деньги нужно направить как раз вот на это.

— А деньги на это есть?

— Деньги определенные, конечно, там есть, но для нас первичны такие задачи. В Финляндии, где все хорошо со школой, потому что они советскую школу скопировали, все замечательно с системой здравоохранения, потому что есть социальные гарантии, — там этот вопрос ставится и решается.

Но он ведь не ставится всерьез ни в Испании, ни в Италии, ни в Греции, ни в Румынии, ни в большинстве других стран. Почему в Румынии не ввести базовый доход? Да потому, что невозможно. Во-первых, денег нет, а во-вторых, не понятно, зачем это элитам.

Потому что базовый доход предлагается ввести только в тех странах, где сильное социальное государство предоставляет его взамен гарантий по другим вопросам. А у нас есть гарантии, что вы потеряли работу какую-то, то вас переучат, а потом вам найдут новую работу, по крайней мере, помогут ее найти.

— То есть вы не будете безработным?

— Вы не будете безработным, и сначала вам предоставят субсидию, а потом трудоустроят. А если у вас высшее образование, вам должны платить пособие, потому что для вас нет хорошего рабочего места. А тут предлагается все это отменить, а вместо этого дать вам базовый доход. Зато безработным платить не надо и переучивать их не надо. И вы можете просто на эти деньги пить пиво в баре и постепенно отращивать ирокез…

— Но будете жить в бедности.

— Конечно, будете жить в бедности. Повышаться этот доход не будет, скорее всего, никак, потому что он к рыночной оплате труда никакой не привязан, и постепенно будет реально снижаться из-за инфляции. Зато государство проблему социальных гарантий, всех наших социальных завоеваний просто скинет. Вот такие мотивы у авторов этой идеи.

Но в идеале, если у нас будет настоящее демократическое государство, общество, партии социальные и денег очень много, то можно ввести базовый доход. Но когда не решены первичные проблемы (а сейчас в России не решены эти проблемы), то зачем эти деньги раздавать людям, которые будут на них просто пить пиво?…

Ведь совершенно понятно, что оставшиеся без работы в подавляющем большинстве не будут самосовершенствоваться, заниматься физикой, вскладчину создавать лаборатории или исследовать историю. Они не будут ни этого и ничего другого полезного делать.

— Почему наше правительство увеличивает пенсионный возраст, но отказывается от прогрессивной шкалы налогообложения? Ведь гораздо правильнее с любой точки зрения не дожимать бедных, а добить недостаток средств налогами на богатых. Зачем у пенсионеров, теперь уже так называемых предпенсионеров, отнимать деньги, которые они могли бы уже получать и не становиться безработными и нищими? Ведь этим в народе теряется последнее уважение и доверие к власти... Зачем власти надо по новому кругу ходить по тем же граблям?

— Россияне, конечно, были все в справедливой ярости в 18-м году из-за повышения пенсионного возраста, которое в реальности никак с простыми людьми даже не обсуждалось, а принудительно вводилось диктатом сверху.

— А раньше даже обещалось, что не будут повышать.

— Совершенно верно, почему мы все и были в такой ярости, и это так напугало власти. Но похоже, что они еще так и не поняли, что натворили. Хотя очевидно, что общественная повестка дня на этих выборах сильно сместилась влево — в сторону социальных вопросов. И это только начало.

Власть не может проводить столь радикальные антисоциальные меры без риска тяжелейших политических последствий для себя. Вот теперь власти, может быть, с трудом, но все-таки начинают подходить к пониманию этого, осваивают этот урок.

Я надеюсь, они его освоят и больше таких вещей делаться не будет, а что сделано — отменят, потому что реально это еще не начало действовать. Иначе положение очень многих людей начнет очень сильно ухудшаться. Следовательно, недовольство и протесты будут нарастать, и в какой-то момент в связи с общей обстановкой или какими-то другими причинами, это может перерасти во все сметающую лавину.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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