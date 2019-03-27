Отношение власти к рынку труда преступно

Наши власти, постоянно бодро рапортуя об успехах и повышении уровня жизни, на самом деле заботятся только о себе и правящем классе. И они не станут по настоящему бороться с бедностью, если их не заставить, сказал "Правде.Ру" руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.



Смиритесь с бедностью и не бунтуйте?

Надо добиваться снижения налогов на бедных и увеличения адресной помощи. И государственную социальную политику нужно проводить не в виде благотворительности, предоставлением четких гарантий и прав.

Что интересно, власти могут одновременно заявлять об успехах автоматизации, то есть сокращении рабочих мест, и увеличивать срок выхода на пенсию, ссылаясь на то, что рабочих мест потребуется больше. Что это — реальная шизофрения власти или глупая попытка внушить нищающим людям, что они живут все лучше и богаче?…

— Василий Георгиевич, наши власти постоянно бодро рапортуют о преодолении кризиса, экономическом росте, долгосрочных программах, прочих успехах и росте благосостояния. Но реально что-то не видно никакой индустриализации и даже начала такой политики, чтобы государство свободные деньги вкладывало в новые производства. И частный капитал туда, как правило, неохотно идет…

— За прошлый год все-таки открыто порядка 207 заводов.

— Но где они? Что это за предприятия?

— Они действительно есть, но не в Москве, а в регионах, в том числе в Сибири.

— Но это же не промышленные гиганты, и они в основном дают от 20 рабочих до 100 рабочих мест…

— Вообще промышленные предприятия сейчас будут давать не так много рабочих мест, как прежде. Все-таки не ХХ век.

— Автоматизация?

— Да, автоматизация труда. На том же производстве русского сыра "Пармезан", например, работает очень мало людей. Потому что им там нечего делать — это автоматизированное производство.

— А строительство жилья могло бы серьезно повлиять на рост рабочих мест?

— Совершенно верно.

— А какие-нибудь инфраструктурные проекты типа железной дороги на Индию или масштабные индустриальные проекты у нас сейчас есть?

— У нас таких проектов, к сожалению, нет. Замахивались построить скоростную железную дорогу Москва — Казань, но даже это так и осталось только проектом, потому что-то ли побоялись, что деньги украдут, то ли — что не построят, как космодром. В общем, бравурных разговоров было очень много, но дальше них в практическую плоскость ничего не сдвинулось.

Мне кажется, что должно еще что-то случиться на мировом рынке, еще какой-то шок мы должны пережить, под влиянием, может быть, американских биржевых пузырей или китайского промышленного пузыря, для того чтобы государство наконец-то осознало, что, во-первых, нужно строить высокоскоростные железные дороги в России. Это, опять же, требует огромного количества материалов, стали, поэтому раскручивает всю экономику. Это очень нужно, крайне необходимо.

Второе, нужно сделать так, чтобы жилищное строительство росло очень большими темпами. Но оно точно не вырастет в этом году и в следующем, скорее всего, тоже. Потому что застройщики не верят, что будет спрос. Ведь власть все усиливает давление на средний и бедный класс и запускает такие новые механизмы, от которых население только нищает.

Если власти серьезно решат сделать в России дешевую ипотеку, то застройщики будут только за. Хотя и сейчас они не пропадут, потому что построят мало-мало, но зато цена вырастет много-много, и им будет очень приятно. И может быть, что в ценовом отношении будет даже рост. А вот в реальности это еще больше ударит по всей экономике, а по бедным — в первую очередь.

Здесь необходимо, чтобы государство эту ситуацию упредило, но, опять же, не запретами, а стимулами, или хотя бы не мешало всем жить и работать нормально. Если жилищное строительство в России развивать, то необходимо сделать так, чтобы цены были все-таки сдержаны.

Потому что строительный бизнес, конечно, всегда за высокие цены, здесь по-другому быть не может. Если государственная программа будет стимулировать только большие объемы строительства, тогда не получится развернуться. Нужна государственная политика по низкой ставке ипотеки, хотя бы для многодетных и нуждающихся семей.

— Можно это делать адресно? Допустим, при той же ипотеке компенсировать таким семьям?

— А материнский капитал адресно дается? Он дается тем, у кого есть двое детей. Вот то же самое должно быть и здесь. Не надо кормить эти орды бюрократов, которые будут смотреть на вас свысока и говорить: "Что вы пришли-то сюда просить?" — "Мы же адресно просим". — "Ну а мы адресно вас заворачиваем, вот и все".

Поэтому нужны не какие-то нормативы на усмотрение чиновников, не бесконечный сбор справок и выпрашивание подачек, а четкий закон о том, кому какие льготы, субсидии и другие преференции положены и куда их можно направить. Тогда это будет реально помогать конкретно самым бедным, нуждающимся людям и стимулировать экономику.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: fainaidea.com

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