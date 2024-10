Хэллоуин: история и причины популярности этого праздника

В ночь с 31 октября на 1 ноября барьер между двумя мирами настолько истончится, что души умерших смогут вернуться на Землю. Ирландские кельты праздновали Самайн — предтечу нынешнего Хэллоуина. Самайн был не просто днём ужаса, он знаменовал окончание сбора урожая, начало холодного сезона и нового календарного года.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Halloween.JPG by Carole Pasquier

Как именно кельты встречали прибытие душ в Самайне, в источниках не зафиксировано. Они, возможно, приветствовали их как потерянную часть семьи, подобно мексиканским Día de Muertos, но с тем же успехом могли их бояться. По легенде, в Самайн мёртвые отправлялись на поиски живых, которым суждено умереть в следующем году.

Кельты пытались отогнать злых духов, нашедших выход из "потустороннего мира", большими кострами и старались умилостивить их небольшими подношениями. Переодевание, типичное для Хэллоуина, вероятно, также берет своё начало в это время. Маски и шкуры животных должны были отпугнуть призраков или помочь спрятаться от них.

"Жители деревни прятались за своими костюмами и часто разыгрывали друг друга, но обвиняли в этом призраков. Маски и маскировка рассматривались как способ уйти от наказания. Это продолжалось по мере развития Хэллоуина", — объяснила в интервью CNN исследовательница происхождения Хэллоуина историк Лесли Баннатайн.

В VII веке Самайн стал католическим праздником Дня всех святых. Однако накануне вечером всё ещё сохранялись кельтские обычаи — костры и костюмы. Из этого All Hallows" Eve ("Кануна дня всех святых"), в конечном итоге произошло слово Halloween - "Хэллоуин".

Обычай хождения детей по домам на Хэллоуин и выпрашивать сладости, возник только в VI веке из-за поголовной бедности. В Ирландии и Великобритании в День всех святых ребятишки просили еды и денег в обмен на песнопения и молитвы. Тогда было принято дарить просящим так называемый душевный пирог — сладкую выпечку с крестом наверху.

В VIII столетии ирландская легенда о "Скупом Джеке" (Stingy Jack) привела к тому, что до сих пор на Западе вырезают на тыквах страшные морды. Джек якобы при жизни обманул дьявола, что сделало его нежеланным после его смерти как в раю, так и в аду. Обречённый вечно бродить во тьме между ними, Джек, как говорят, выдолбил репу, поместив в неё светящийся кусок угля и так устроил себе фонарь.

Изготовление фонарей на Хэллоуин традиция, которую ирландские поселенцы привезли с собой в США. Однако американские тыквы гораздо больше подходили для вырезания страшных рожиц, чем европейская репа.

Как и большинство традиций, сегодня Хэллоуин — чистая коммерция. Американцы ежегодно тратят около $10 миллиардов на костюмы, конфеты и украшения для Хэллоуина.

Однако Хэллоуин не сделался бы столь популярным, если бы не тяга людей к жуткому и инфернальному. Пушкин точно отразил эту психологию:

Есть упоение в бою, И бездны мрачной на краю, И в разъярённом океане, Средь грозных волн и бурной тьмы, И в аравийском урагане, И в дуновении Чумы. Всё, всё, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья — Бессмертья, может быть, залог! И счастлив тот, кто средь волненья Их обретать и ведать мог.

Основным источником для "Пира во время чумы" послужила 4 сцена 1 акта пьесы шотландского романтика Джона Уилсона "Чумной город" (The City of the Plague).

Это базовое мышление, видимо, повлияло и на наших предков.

"Раньше применялись публичные казни и пытки. Это были массовые мероприятия, даже в нашей христианской религии", — подчёркивает психолог Герд Рейманн (Gerd Reimann) в интервью немецкому изданию t-online.

Наш интерес к ужасному ни в коем случае не является просто сомнительной с этической точки зрения жаждой крови. Он может пригодиться в экстренной ситуации.

"Хотя большинство людей идут на фильмы ужасов с целью развлечься, а не научиться чему-то, страшные истории предоставляют широкие возможности для обучения. Художественная литература позволяет зрителю без особых усилий исследовать воображаемую версию мира", — объясняет исследовательская группа под руководством Колтана Скривнера (Coltan Scrivner) из Чикагского университета.

Например, с помощью фильмов ужасов зрители могут узнать, как лучше вести себя в различных ситуациях — от гражданской войны до зомби-апокалипсиса и побега от хищника.

Как выяснили Скривнер и его коллеги, люди, которые регулярно смотрели фильмы ужасов во время последней пандемии, чувствовали значительно меньший психологический стресс из-за карантина. Они лучше спали, у них отсутствовали депрессивные симптомы.

Дело не только в психологии. "Ужастики" будоражат нашу кровь, заметно увеличивая её свёртываемость. В то же время наше тело инициирует своего рода тревожную реакцию, призванную подготовить нас к борьбе или бегству. Связанный с этим прилив адреналина заставляет наше сердце биться быстрее, а ладошки — потеть.

В краткосрочной перспективе экстремальное состояние тела гарантирует, что повседневный стресс исчезнет, потому что мы так сильно сконцентрированы на реакции страха. В то же время выделяются гормоны счастья — эндорфины и дофамин, которые вознаграждают нас чувством расслабления, как только страшная сцена заканчивается.

Если триллер слишком напряжённый и вызывает сильный дискомфорт, то положительных ощущений не будет. Это варьируется от человека к человеку.

Продолжение следует...

Уточнения

Хэ́ллоуи́н (или Хе́ллоуи́н; англ. Halloween, Hallowe'en, All Hallows Evening, All Hallows' Even, All Saints' Eve) — современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии.



Сама́йн Самхейн (англ. Samhain, гэльск. Samhuinn, ирл. Samhain) — кельтский праздник окончания уборки урожая.



Джон Уилсон (18 мая 1785, Пейсли — 3 апреля 1854, Эдинбург) — британский шотландский писатель, поэт, журналист, литературный критик, адвокат, профессор моральной философии, большинство своих произведений написавший под псевдонимом Кристофер Норт и сотрудничавший с журналом Blackwood's Edinburgh Magazine.