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Ушла усталость и тревожность: как месяц без сахара меняет жизнь

1:54
Здоровье

Сахар часто называют "сладким ядом". Но действительно ли он так вреден? Один простой эксперимент — и всё станет ясно: попробуйте отказаться от сахара на 30 дней.

сахар
Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
сахар

Первые дни — непростые

Будьте готовы к непривычной реакции организма: раздражительность, головные боли, быстрая утомляемость. Это не болезнь — просто тело скучает по привычной "дозе". Но уже спустя неделю всё меняется.

Энергия без скачков

Сахар действует, как быстрый заряд — сначала бодрит, потом резко выматывает. Без него энергия становится стабильной. Вы начнёте просыпаться легче, а дневная вялость останется в прошлом.

Кожа скажет "спасибо"

Подсластители провоцируют воспаления и акне. Стоит их исключить — и кожа заметно очистится. Немного терпения, и зеркало порадует вас обновлённым отражением.

Аппетит под контролем

Сахар вмешивается в работу гормонов голода, заставляя нас есть чаще. Отказавшись от него, вы заметите: перекусы больше не так тянут. Постепенно вес начнёт снижаться, если заменить сладости фруктами, орехами или кусочком тёмного шоколада.

Улучшение сна

Сахар мешает выработке мелатонина — гормона, отвечающего за качественный сон. Без вечерних десертов вы будете засыпать быстрее и просыпаться бодрее.

Кишечник и настроение — тоже в плюсе

Меньше сахара — меньше вздутия, дискомфорта и тревожности. Исследования подтверждают: избыток сладкого способен усиливать тревожные состояния. Спокойствие и уверенность возвращаются уже в течение месяца.

Попробуйте такой эксперимент — и вы удивитесь, насколько легче, чище и лучше может чувствовать себя ваше тело без сахарной зависимости.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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