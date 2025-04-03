Автомобили стали роскошью: почему россияне отказались от покупок?

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В марте 2025 года российский авторынок столкнулся с серьёзной просадкой. По официальным данным, продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей рухнули на 45% по сравнению с мартом прошлого года. А за первый квартал снижение составило 26% относительно аналогичного периода 2024 года.

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Почему россияне перестали покупать машины — и что это может означать для автомобильной отрасли в целом? На этот вопрос отвечает статья в Известиях.

Одна из ключевых причин — высокая финансовая нагрузка на покупателей. Цены на автомобили продолжают расти, вместе с процентными ставками по кредитам. Для многих людей покупка машины — особенно новой — становится всё менее реальной. Автомобиль, который раньше был логичным шагом, теперь превращается в дорогую роскошь, от которой проще отказаться или отложить покупку на неопределённый срок.

Вторая причина — ожидание. Многие потенциальные покупатели откровенно надеются, что на рынок вернутся популярные иностранные марки, ушедшие в последние годы. Люди не хотят торопиться с покупкой, выбирая между тем, что есть сейчас, и надеждой на то, что появится позже.

Эксперты говорят о накоплении отложенного спроса — то есть, люди готовы купить машину, но делают паузу в ожидании лучших условий или более привычного выбора.

Продолжение этой тенденции может привести к затяжному кризису в отрасли. Меньше продаж — меньше производства, меньше рабочих мест, больше рисков для автодилеров и производителей. Особенно страдает малый бизнес в регионах, где автосалоны — важный элемент местной экономики.

В отрасли уже звучат предложения о мерах поддержки. Среди них — обновление и расширение программ льготного автокредитования, а также распространение программы обновления автопарка для такси и коммерческого транспорта. Это может помочь поддержать спрос хотя бы в отдельных сегментах.

На фоне общего падения, продажи Lada в марте составили 28,7 тысячи автомобилей. Это на 7,4% больше, чем в феврале, но на 33% меньше, чем в марте прошлого года. Даже флагманский бренд российского автопрома не застрахован от общего спада.

Авторынок в России переживает не лучшие времена. Люди экономят, откладывают решения, а производители и дилеры ждут чётких шагов со стороны государства. Без поддержки — есть риск, что спад затянется и превратится в структурный кризис. А пока — машины есть, но покупателей всё меньше.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ».

