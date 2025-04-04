Забытые мотоциклы СССР: Восход и Ковровец

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Советская мотопромышленность подарила миру немало двухколёсных легенд.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кроссовый мотоцикл Ковровец

Но если "Урал" и "Днепр" ещё на слуху, то такие марки, как "Ковровец" и "Восход", остались в памяти лишь у настоящих ностальгирующих знатоков. А ведь когда-то эти мотоциклы были мечтой миллионов — доступной, надёжной и родной техникой для дорог страны Советов.

А что это были за байки, чем они запомнились и почему стали забыты.

"Ковровец" — крепкий трудяга из глубинки

Производство: г. Ковров, Владимирская область (завод имени Дегтярёва). Годы выпуска: 1950-е — начало 60-х.

Чем был знаменит:

Один из первых массовых мотоциклов СССР, предшественник "Восхода".

Оснащался двухтактным мотором объёмом 125-175 куб. см.

Отличался простотой конструкции и надёжностью, как автомат Калашникова.

Почему любили:

Лёгкий, неприхотливый, легко ремонтировался в поле.

Отличный выбор для сельской местности.

Простой запуск и небольшое потребление топлива.

Почему забыли:

Устарел по дизайну и характеристикам.

Был вытеснен более современными моделями вроде "Восхода".

"Восход" — мечта деревенского байкера

Производство: тот же Ковровский завод. Годы выпуска: с 1965 года и вплоть до 2000-х.

Звезда моделей:

Восход-2, Восход-3М — самые известные.

Двигатель — двухтактный, 175 куб. см, около 13 л. с.

Максимальная скорость — до 100 км/ч (на ровной дороге, с попутным ветром.

Почему любили:

Был настоящим байком для народа.

Можно было купить в райцентре, собрать самому, а потом чинить "на слух".

Идеален для рыбалки, охоты, поездок на дачу.

Почему забыли:

Часто ломался — особенно коробка передач и электрика.

К началу 90-х морально устарел, не выдерживая конкуренции с японскими мопедами и "Минском".

Мотоциклы перестали быть массовым транспортом — перешли в категорию хобби.

"Ковровец" и "Восход" — это не просто техника, а история СССР. Мотоциклы, которые учили ездить, помогали в хозяйстве и дарили свободу движения. Сегодня они почти забыты, но у коллекционеров и романтиков всё ещё вызывают улыбку и уважение.