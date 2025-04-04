Забытые мотоциклы СССР: Восход и Ковровец

Советская мотопромышленность подарила миру немало двухколёсных легенд.
Но если "Урал" и "Днепр" ещё на слуху, то такие марки, как "Ковровец" и "Восход", остались в памяти лишь у настоящих ностальгирующих знатоков. А ведь когда-то эти мотоциклы были мечтой миллионов — доступной, надёжной и родной техникой для дорог страны Советов.
А что это были за байки, чем они запомнились и почему стали забыты.
"Ковровец" — крепкий трудяга из глубинки
Производство: г. Ковров, Владимирская область (завод имени Дегтярёва). Годы выпуска: 1950-е — начало 60-х.
Чем был знаменит:
Один из первых массовых мотоциклов СССР, предшественник "Восхода".
Оснащался двухтактным мотором объёмом 125-175 куб. см.
Отличался простотой конструкции и надёжностью, как автомат Калашникова.
Почему любили:
Почему забыли:
"Восход" — мечта деревенского байкера
Производство: тот же Ковровский завод. Годы выпуска: с 1965 года и вплоть до 2000-х.
Звезда моделей:
Почему любили:
Почему забыли:
"Ковровец" и "Восход" — это не просто техника, а история СССР. Мотоциклы, которые учили ездить, помогали в хозяйстве и дарили свободу движения. Сегодня они почти забыты, но у коллекционеров и романтиков всё ещё вызывают улыбку и уважение.
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