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Шок! Эти вещи старят, и ты даже не замечаешь

2:30
Моя семья » Красота и стиль

Когда-то модные вещи, которые были настоящим хитом, могут теперь сильно испортить твой стиль. Они не только теряют актуальность, но и старят. Важно уметь обновлять свой гардероб, чтобы выглядеть современно и моложе. Если ты хочешь выглядеть стильно в любом возрасте, то важно придерживаться нескольких простых правил. Проверим, есть ли в твоем шкафу "вещи-старители"?

Женщины разного возраста
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщины разного возраста

1. Блуза с объемными рукавами и юбка-карандаш

Модные решения, которые когда-то были востребованы, могут сильно испортить образ. Например, блуза из легкой ткани с объемными рукавами и высоким горлом в сочетании с юбкой-карандаш может выглядеть устаревшей и сдержанной, напоминая строгий образ учительницы. Вместо этого попробуй носить такую блузу с прямыми джинсами или кожаными брюками — получится стильнее и гораздо моложе.

2. Ажурные колготки

В школьные годы нам говорили носить теплые трикотажные колготки, чтобы не замерзнуть, и это было вполне оправдано. Но время детства прошло. Ажурные колготки теперь выглядят устаревшими и абсолютно не подходят взрослым девушкам. Если ты боишься замерзнуть, лучше выбери однотонные плотные колготки из капрона, а под брюки и джинсы носи термобелье.

3. Мокасины

Мокасины — удобные, но абсолютно устаревшие. Когда-то они были главным трендом, но в 2023 году их место заняли лоферы и балетки. Мокасины на низком каблуке с джинсами или брюками с подворотами теперь уже не актуальны. А вот удобная обувь на плоской подошве, носимая на голую ногу или с высокими белыми носками, снова в тренде!

4. Рюши, оборки и "слоеные пирожки"

Ткани с рюшами и оборками хорошо смотрятся на детях, но для взрослых они могут создать ненужное ощущение лишних лет. Такой декор, кроме того, добавляет объема в талии, что визуально старит. Лучше выбирай минималистичные однотонные блузы, которые выглядят свежо и не перегружают образ. Это сделает тебя моложе и стильнее.

Итак, если в твоем гардеробе есть хотя бы одна из этих вещей — смело убирай ее в дальний угол. Освободив место для новых стильных вещей, ты помолодеешь на несколько лет!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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