Пищевое отравление начинается не с еды: шокирующая правда о специях

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Ты можешь считать свою кухню безопасной зоной, но статистика говорит об обратном: 1 из 5 случаев пищевого отравления происходит… дома. И основная угроза скрывается вовсе не в испорченном продукте.

Фото: commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кухня с газовой плитой

По данным Guardian, наибольшая опасность — это… баночки с приправами. Почти половина таких контейнеров (48%) заражена патогенными микроорганизмами. И нет, они не появляются сами по себе — ты заносишь их своими руками во время готовки, особенно если трогаешь сырое мясо и птицу.

"Банки с приправами — самое грязное место на кухне", — подчёркивает репортаж Guardian.

Где на кухне прячется реальный риск

Мы тщательно моем ножи, доски и столешницы. Но забываем про баночки с мажораном и базиликом, к которым тянемся сразу после нарезки сырого мяса. Именно это и становится причиной заражения всей кухни.

Европейская статистика пугает: ежегодно 23 миллиона человек заболевают от еды, и более 4 600 — умирают. Самые распространённые инфекции — сальмонелла и кампилобактер, вызывающие тяжёлую форму гастроэнтерита с рвотой и диареей.

Как обезопасить свою еду

Список простых правил от APIC (Союз специалистов по контролю инфекций):

Фрукты и овощи всегда мой перед тем, как чистить или резать.

Не мой сырое мясо и птицу — вода лишь разнесёт бактерии.

Мой руки с мылом не менее 20 секунд — до и после контакта с продуктами.

Обрабатывай поверхности сразу после контакта с мясом.

Используй разные ножи и доски для мяса, рыбы, овощей и яиц.

Каждое прикосновение на кухне может иметь последствия. Не давай специям испортить твоё здоровье.

Уточнения

Отравле́ние - расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).



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