Бомба по биологии: вот кто на самом деле может жить на Марсе

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Оказалось, что не вся земная жизнь сдаётся при встрече с марсианскими условиями. Международная группа учёных во главе с Кайей Скубалой из Ягеллонского университета провела эксперимент, который шокировал даже скептиков: лишайники выжили там, где, как считалось, возможна только смерть.

Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

В лаборатории воссоздали атмосферу Марса — с его тонким воздухом, давлением, экстремальными температурами и даже рентгеновским излучением, имитирующим солнечные вспышки. И вот что произошло дальше.

В камеру поместили два вида лишайников: Diploschistes muscorum и Cetraria aculeata. В течение пяти часов их "бомбили" разными марсианскими ужасами — от холода до высокоэнергетического облучения. Итог? Оба остались живы. Более того, Diploschistes muscorum проявил феноменальную устойчивость и быструю адаптацию.

Самое поразительное — метаболизм лишайника не только не остановился, а остался активным. Это означает, что организм продолжал "жить" и запускать защитные реакции, несмотря на суровую среду. То, что раньше считалось абсолютным "нет" для жизни, теперь требует пересмотра.

Лишайники — это не одиночные организмы, а симбиоз грибов, водорослей и цианобактерий. Такие союзы выживают в пустынях, на полюсах и даже, как оказалось, на Марсе.

"Наше исследование впервые показало, что грибковый партнёр в симбиозе активен даже в марсианской среде", — рассказывает Кая Скубала. — "Diploschistes muscorum не только сохраняет метаболизм, но и запускает механизмы защиты".

Результаты опубликованы в журнале IMA Fungus, а о них коротко пишет Phys. org. Что ж, возможно, у марсиан уже есть соседи — земного происхождения.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. .

