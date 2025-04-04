Tesla теряет позиции: кто догоняет лидера рынка по прибыльности

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Электромобили считаются будущим автомобильной индустрии, однако достижение прибыльности в этом секторе остаётся вызовом для большинства производителей. Согласно исследованию компании Rho Motion за 2024 год, лишь четыре бренда электромобилей смогли достичь операционной прибыли, и три из них — китайские.​

Фото: commons.wikimedia.org by Steve Jurvetson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Tesla auto bots

Лидеры по прибыльности

Tesla: Американский производитель электромобилей продемонстрировал операционную маржу в 7,2% за 2024 год. Однако этот показатель снизился по сравнению с предыдущими годами.​ BYD: Китайская компания достигла операционной маржи в 6,4%, показывая рост и приближаясь к показателям Tesla.​ Li Auto: Ещё один китайский бренд, который смог достичь операционной прибыли, хотя конкретные цифры не уточняются.​ Seres Group: Включает бренды Seres, Aito и Landian, также достигла прибыльности в 2024 году.​

Бренды на пути к прибыльности

Zeekr : Часть группы Geely, в 2024 году имела операционную маржу -8,5%, что свидетельствует о движении в сторону прибыльности.​

Xpeng и Leapmotor : Сократили свои убытки более чем вдвое между 2023 и 2024 годами.​

Nio: Операционная маржа составляет около -30%, что указывает на значительные убытки и необходимость дальнейших улучшений.​

Компании с наибольшими убытками

Lucid: Операционная маржа в 2024 году составила -374%, что является улучшением по сравнению с -500% в 2023 году, но всё же отражает значительные финансовые трудности.​

Факторы, влияющие на прибыльность

Успех Tesla и BYD во многом обусловлен вертикальной интеграцией, позволяющей контролировать цепочку поставок и снижать издержки. Многие другие производители продолжают сталкиваться с финансовыми трудностями, несмотря на рост рынка электромобилей.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций и систем для хранения электроэнергии.

