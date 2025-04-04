Цены на нефть и серебро летят вниз: что скрывается за падением

На рынке наблюдаются значительные потери в ценах на серебро и нефть, в то время как золото демонстрирует более стабильную динамику.
Падение цен на нефть обусловлено не только введением пошлин, но и решением OPEC+ увеличить производство на 411.000 баррелей в день. Контракт на нефть Brent упал на 6,62% до 69,99 долларов за баррель, а WTI — на 6,87% до 66,87 долларов. Встреча ОПЕК+ обсуждала условия мирового рынка, и решение о повышении производства начнется с мая
Серебро упало на 8,30%, достигнув 31,77 долларов — самого низкого уровня с марта. Платина и палладий также потеряли в цене: платина — 4,19% до 953,5 долларов, палладий — 5,87% до 927,50 долларов, пишет liberal.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
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