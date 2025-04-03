Заводишь первую собаку: вот 5 пород, с которыми не будет бед

Вот 5 пород собак, с которых лучше начать путь владельца: дружелюбные, послушные и не слишком капризные. Эксперт Вячеслав Голубев составил список для тех, кто впервые решил завести четвероногого друга.
Пудель: гений без хлопот
Пудели считаются одной из самых умных пород. Они отлично обучаются, не имеют выраженного запаха и почти не линяют, что делает их идеальным выбором для квартиры. Разных размеров — от мини до стандартного — пудели легко подстраиваются под образ жизни хозяина.
Шелти: мини-колли с энергией чемпиона
Если душа требует активных прогулок и утренних пробежек, шелти — в самый раз. Это энергичная собака с живым темпераментом, отлично ладит с детьми и прекрасно чувствует себя в городских условиях.
Керн-терьер и норвич-терьер: компаньоны на ходу
Тем, кто любит путешествия и подвижный ритм жизни, стоит присмотреться к этим двум породам. Обе — компактные, сообразительные, легко адаптируются к новому и быстро учатся. Главное — внимание и регулярные прогулки.
Папильон: умный и лёгкий в общении
Папильоны идеально подходят для тех, кто хочет лёгкую, но умную собаку. Они преданы, хорошо дрессируются и обожают быть в центре внимания. Подойдут как для квартирной жизни, так и для дома с садом.
Мопс: уютный друг для спокойной жизни
А если ритм жизни неспешный, подойдёт мопс. Это ласковая и преданная собака, которая не требует изнурительных прогулок и обожает проводить время рядом с хозяином. Особенно хорошо мопсы чувствуют себя в семьях с детьми и у пожилых людей.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?