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Заводишь первую собаку: вот 5 пород, с которыми не будет бед

1:49
Зоосфера

Вот 5 пород собак, с которых лучше начать путь владельца: дружелюбные, послушные и не слишком капризные. Эксперт Вячеслав Голубев составил список для тех, кто впервые решил завести четвероногого друга.

Мопс
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мопс

Пудель: гений без хлопот

Пудели считаются одной из самых умных пород. Они отлично обучаются, не имеют выраженного запаха и почти не линяют, что делает их идеальным выбором для квартиры. Разных размеров — от мини до стандартного — пудели легко подстраиваются под образ жизни хозяина.

Шелти: мини-колли с энергией чемпиона

Если душа требует активных прогулок и утренних пробежек, шелти — в самый раз. Это энергичная собака с живым темпераментом, отлично ладит с детьми и прекрасно чувствует себя в городских условиях.

Керн-терьер и норвич-терьер: компаньоны на ходу

Тем, кто любит путешествия и подвижный ритм жизни, стоит присмотреться к этим двум породам. Обе — компактные, сообразительные, легко адаптируются к новому и быстро учатся. Главное — внимание и регулярные прогулки.

Папильон: умный и лёгкий в общении

Папильоны идеально подходят для тех, кто хочет лёгкую, но умную собаку. Они преданы, хорошо дрессируются и обожают быть в центре внимания. Подойдут как для квартирной жизни, так и для дома с садом.

Мопс: уютный друг для спокойной жизни

А если ритм жизни неспешный, подойдёт мопс. Это ласковая и преданная собака, которая не требует изнурительных прогулок и обожает проводить время рядом с хозяином. Особенно хорошо мопсы чувствуют себя в семьях с детьми и у пожилых людей.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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