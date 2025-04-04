Цветочное сердце Нидерландов бьётся снова: вот чем удивит Кёкенхоф в этом сезоне — не только тюльпаны!

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что может быть приятнее, чем прогулка по огромному парку, где вас встречает красочный поток цветов? Представьте себе вид тысяч цветущих тюльпанов в свежем и ароматном весеннем воздухе — вот что ждёт вас в Кёкенхофе в Нидерландах.

Фото: commons.wikimedia.org by Bùi Thụy Đào Nguyên, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Парк тюльпанов

Известное как самый большой в мире сад тюльпанов, цветочное море Кёкенхофа площадью 32 гектара принимает более миллиона посетителей в год, и всё это в сказочной обстановке на территории замка семнадцатого века в городе Лиссе, примерно в получасе езды от Гааги, Харлема, Лейдена и Амстердама.

Сказочный сад, в котором растут миллионы цветов, уже открылся несколько дней назад и работает до 11 мая ежедневно с 8 утра до 7 вечера. В течение этого времени все его части будут открыты для публики, которая также может рассчитывать на еженедельно меняющиеся выставки.

Среди специальных тематических садов, например, мы можем найти Hilltop Heaven, где тропинка, ведущая к наклонной вершине холма, утопает в чудесном потоке цветов, а тщательно продуманное "место для селфи" даёт возможность делать наиболее качественные фотографии. И хотя тюльпанов, очевидно, здесь много (в конце концов, это Нидерланды), есть также ирисы, лилии, нарциссы, орхидеи, гиацинты и многие другие растения.

Вы также можете посетить парк на велосипеде, здесь организуют увлекательные туры по поиску сокровищ, пикники, романтические прогулки на лодке и прогулки с гидом.

Уточнения

Кёкенхоф (нидерл. Keukenhof [ˈkøːkə(n)ˌɦɔf] — «кухонный двор») — королевский парк цветов (преимущественно лилейных и вообще луковичных) в Нидерландах, между Лейденом и Харлемом, в небольшом городке Лиссе, приблизительно в 5 км от Северного моря.

