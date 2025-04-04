Моторы СССР: почему ВАЗовский 1.6 до сих пор ставят на новые машины

В эпоху турбодвигателей, гибридов и электрокаров кажется удивительным, что двигатель, разработанный ещё в советское время, продолжает жить в 2025 году.
Речь идёт о ВАЗовском моторе 1.6, который до сих пор ставят на некоторые модели LADA. Почему он до сих пор в строю, несмотря на возраст? Давайте разберёмся.
Истоки: от "копейки” к "гранте"
История этого мотора начинается с классического двигателя ВАЗ-2101, созданного в 70-х на основе итальянского Fiat 124.
Со временем он прошёл массу модернизаций и вырос в объёме — до 1.6 литра. Именно этот двигатель в различных вариациях продолжает ставиться на:
Почему он до сих пор живёт?
1. Надёжность и простота
2. Дешёв в производстве
3. Легко ремонтируется
4. ГОСТовская простота конструкции
Характеристики типичной версии ВАЗ 1.6 (21116/21114):
Почему не заменят?
ВАЗовский 1.6 — это как старая рабочая лошадь: небыстрая, не модная, но никогда не подведёт. Именно поэтому его до сих пор ставят на новые машины.
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