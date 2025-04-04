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Моторы СССР: почему ВАЗовский 1.6 до сих пор ставят на новые машины

2:33
Авто

В эпоху турбодвигателей, гибридов и электрокаров кажется удивительным, что двигатель, разработанный ещё в советское время, продолжает жить в 2025 году.

ВАЗ-2131 инжекторный двигатель
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ВАЗ-2131 инжекторный двигатель

Речь идёт о ВАЗовском моторе 1.6, который до сих пор ставят на некоторые модели LADA. Почему он до сих пор в строю, несмотря на возраст? Давайте разберёмся.

Истоки: от "копейки” к "гранте"

История этого мотора начинается с классического двигателя ВАЗ-2101, созданного в 70-х на основе итальянского Fiat 124.
Со временем он прошёл массу модернизаций и вырос в объёме — до 1.6 литра. Именно этот двигатель в различных вариациях продолжает ставиться на:

  • LADA Granta
  • LADA Vesta (бюджетные комплектации)
  • LADA Niva Legend / Travel.

Почему он до сих пор живёт?

1. Надёжность и простота

  • Атмосферный, без турбины, без сложной электроники.
  •  Прощает плохое масло, перегревы и даже плохое топливо.
  • Если что — любой гаражный мастер его переберёт.

2. Дешёв в производстве

  • Полностью локализован, не требует импортных деталей.
  • Массовый и отработанный процесс производства.

3. Легко ремонтируется

  • Нет необходимости в дилере: можно починить "на коленке".
  • Запчастей полно, и стоят они копейки.

4. ГОСТовская простота конструкции

  • Идеален для эксплуатации в суровых условиях — от Якутии до Дагестана.
  • Устойчив к "жёсткой" езде и просчётам водителя.

Характеристики типичной версии ВАЗ 1.6 (21116/21114):

  • Объём: 1.6 л
  • Мощность: 87-106 л. с.
  • Расход: 6.5-8.5 л/100 км
  • Ресурс: от 200 000 км при минимальном обслуживании.

Почему не заменят?

  • Проверен временем
  • Подходит под стандарты Евро-5 (с доработками)
  • Идеален для бюджетного сегмента
  • Не престижный, но практичный.

ВАЗовский 1.6 — это как старая рабочая лошадь: небыстрая, не модная, но никогда не подведёт. Именно поэтому его до сих пор ставят на новые машины.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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