Моторы СССР: почему ВАЗовский 1.6 до сих пор ставят на новые машины

2:33 Your browser does not support the audio element. Авто

В эпоху турбодвигателей, гибридов и электрокаров кажется удивительным, что двигатель, разработанный ещё в советское время, продолжает жить в 2025 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ВАЗ-2131 инжекторный двигатель

Речь идёт о ВАЗовском моторе 1.6, который до сих пор ставят на некоторые модели LADA. Почему он до сих пор в строю, несмотря на возраст? Давайте разберёмся.

Истоки: от "копейки” к "гранте"

История этого мотора начинается с классического двигателя ВАЗ-2101, созданного в 70-х на основе итальянского Fiat 124.

Со временем он прошёл массу модернизаций и вырос в объёме — до 1.6 литра. Именно этот двигатель в различных вариациях продолжает ставиться на:

LADA Granta

LADA Vesta (бюджетные комплектации)

LADA Niva Legend / Travel.

Почему он до сих пор живёт?

1. Надёжность и простота

Атмосферный, без турбины, без сложной электроники.

Прощает плохое масло, перегревы и даже плохое топливо.

Если что — любой гаражный мастер его переберёт.

2. Дешёв в производстве

Полностью локализован, не требует импортных деталей.

Массовый и отработанный процесс производства.

3. Легко ремонтируется

Нет необходимости в дилере: можно починить "на коленке".

Запчастей полно, и стоят они копейки.

4. ГОСТовская простота конструкции

Идеален для эксплуатации в суровых условиях — от Якутии до Дагестана.

Устойчив к "жёсткой" езде и просчётам водителя.

Характеристики типичной версии ВАЗ 1.6 (21116/21114):

Объём: 1.6 л

Мощность: 87-106 л. с.

Расход: 6.5-8.5 л/100 км

Ресурс: от 200 000 км при минимальном обслуживании.

Почему не заменят?

Проверен временем

Подходит под стандарты Евро-5 (с доработками)

Идеален для бюджетного сегмента

Не престижный, но практичный.

ВАЗовский 1.6 — это как старая рабочая лошадь: небыстрая, не модная, но никогда не подведёт. Именно поэтому его до сих пор ставят на новые машины.