Утренняя ловушка: одна привычка, которая ставит крест на похудении

Завтрак — это действительно важный прием пищи, но оказывается, что не только его состав, но и время приема пищи может повлиять на ваше здоровье и долголетие. Когда лучше всего завтракать, чтобы прожить долгую жизнь, рассказывают эксперты.
По словам доктора Рупи Ауйлы, лучше всего не есть сразу после пробуждения, так как организму нужно время, чтобы проснуться и наладить обмен веществ. Он также подчеркивает важность ограничения времени приема пищи — желательно оставлять не менее 12 часов между ужином и завтраком. Это способствует сжиганию жира, улучшает обмен веществ и помогает контролировать вес.
Пробудившийся организм уже начинает экспортировать глюкозу в кровоток, чтобы "проснуться", поэтому еда сразу не является лучшим выбором. Вместо того чтобы сразу приступать к завтраку, лучше начать с воды, ведь ночью почки работают сверхурочно. Также полезно добавить немного соли в воду. Завтракать рекомендуется не раньше 9-10 утра.
Выбирайте завтрак, богатый белком и клетчаткой. Эти компоненты помогут вам сохранять энергию и чувство сытости до обеда. Многие люди не потребляют достаточно белка в течение дня, что крайне важно для здорового старения. Примеры полезных завтраков:
Доктор Ауйла утверждает, что не обязательно съедать огромную порцию сразу. Важно не количество пищи, а ее качество.
Время завтрака и его состав играют важную роль в поддержании здоровья и долголетия. Умеренность, сбалансированный выбор продуктов и внимательное отношение к потребляемой пище помогут вам чувствовать себя энергичными и здоровыми на протяжении всего дня.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.
Три популярные модели летних шин провалили тест ADAC. У одной тормозной путь оказался длиннее на 17 метров. Узнай, какие покрышки лучше обойти стороной.