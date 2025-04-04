Утренняя ловушка: одна привычка, которая ставит крест на похудении

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Завтрак — это действительно важный прием пищи, но оказывается, что не только его состав, но и время приема пищи может повлиять на ваше здоровье и долголетие. Когда лучше всего завтракать, чтобы прожить долгую жизнь, рассказывают эксперты.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка ест гранолу

Когда следует завтракать

По словам доктора Рупи Ауйлы, лучше всего не есть сразу после пробуждения, так как организму нужно время, чтобы проснуться и наладить обмен веществ. Он также подчеркивает важность ограничения времени приема пищи — желательно оставлять не менее 12 часов между ужином и завтраком. Это способствует сжиганию жира, улучшает обмен веществ и помогает контролировать вес.

Пробудившийся организм уже начинает экспортировать глюкозу в кровоток, чтобы "проснуться", поэтому еда сразу не является лучшим выбором. Вместо того чтобы сразу приступать к завтраку, лучше начать с воды, ведь ночью почки работают сверхурочно. Также полезно добавить немного соли в воду. Завтракать рекомендуется не раньше 9-10 утра.

Что съесть на завтрак

Выбирайте завтрак, богатый белком и клетчаткой. Эти компоненты помогут вам сохранять энергию и чувство сытости до обеда. Многие люди не потребляют достаточно белка в течение дня, что крайне важно для здорового старения. Примеры полезных завтраков:

Ночная овсянка: овсянка, льняное семя, семена шалфея и конопли, тертое яблоко, семена тыквы и протеиновый порошок, все заливается водой или растительным молоком.

овсянка, льняное семя, семена шалфея и конопли, тертое яблоко, семена тыквы и протеиновый порошок, все заливается водой или растительным молоком. Шакшука с чечевицей и авокадо: или яйца на цельнозерновом хлебе.

или яйца на цельнозерновом хлебе. Завтрак из остатков: жареный лосось с картофелем, салат и зелень.

Доктор Ауйла утверждает, что не обязательно съедать огромную порцию сразу. Важно не количество пищи, а ее качество.

Вывод

Время завтрака и его состав играют важную роль в поддержании здоровья и долголетия. Умеренность, сбалансированный выбор продуктов и внимательное отношение к потребляемой пище помогут вам чувствовать себя энергичными и здоровыми на протяжении всего дня.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

