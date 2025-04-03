Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям

Каждый автомобилист рано или поздно делает выбор, которому остаётся верен годами. Специалисты агентства "АВТОСТАТ" решили выяснить, каким моторным маслам доверяют жители России, ориентируясь не на рекламу, а на личный опыт. Опрос прошёл в октябре 2024 года, в нём участвовали 3 тысячи автовладельцев.
Респонденты не просто называли популярные марки — они выбирали те, которые используют сами и готовы рекомендовать другим. В результате появился рейтинг из пяти брендов, которые уверенно держатся в предпочтениях водителей.
На первом месте с результатом 46,8% оказалось масло ZIC. Почти половина всех опрошенных признались, что давно его используют и делают выбор именно на основе своего опыта.
Следом идёт Liqui Moly - 42,2% пользователей голосуют за стабильность и надёжность немецкого бренда. Замыкает тройку Mobil с результатом 41,2%. Эти цифры говорят не просто о популярности, а о крепком доверии, которое масла заслужили годами.
В пятёрку также вошли Shell (39,3%) и Castrol (37,1%). Несмотря на минимальный отрыв, эти бренды по-прежнему остаются в числе фаворитов. Их выбирают те, кто давно определился и не готов рисковать.
Рейтинг показал: реклама и мода отходят на второй план, когда речь идёт о надёжности. Водители чаще всего выбирают масло, с которым у них не было проблем. Именно личный опыт становится главной рекомендацией.
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
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