Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям

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Каждый автомобилист рано или поздно делает выбор, которому остаётся верен годами. Специалисты агентства "АВТОСТАТ" решили выяснить, каким моторным маслам доверяют жители России, ориентируясь не на рекламу, а на личный опыт. Опрос прошёл в октябре 2024 года, в нём участвовали 3 тысячи автовладельцев.

Фото: commons.wikimedia. org by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License Моторное масло

Только личный опыт

Респонденты не просто называли популярные марки — они выбирали те, которые используют сами и готовы рекомендовать другим. В результате появился рейтинг из пяти брендов, которые уверенно держатся в предпочтениях водителей.

Лидер без компромиссов

На первом месте с результатом 46,8% оказалось масло ZIC. Почти половина всех опрошенных признались, что давно его используют и делают выбор именно на основе своего опыта.

Тройка лидеров

Следом идёт Liqui Moly - 42,2% пользователей голосуют за стабильность и надёжность немецкого бренда. Замыкает тройку Mobil с результатом 41,2%. Эти цифры говорят не просто о популярности, а о крепком доверии, которое масла заслужили годами.

Ветераны доверия

В пятёрку также вошли Shell (39,3%) и Castrol (37,1%). Несмотря на минимальный отрыв, эти бренды по-прежнему остаются в числе фаворитов. Их выбирают те, кто давно определился и не готов рисковать.

Что это значит

Рейтинг показал: реклама и мода отходят на второй план, когда речь идёт о надёжности. Водители чаще всего выбирают масло, с которым у них не было проблем. Именно личный опыт становится главной рекомендацией.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.



