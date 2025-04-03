Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили

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Все вокруг твердят: "Увлажняй кожу!" — но не всегда объясняют, как именно это делать правильно. А ведь от выбора крема зависит, будет ли он работать или просто лежать на полке.

Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com Девушка

Вот что важно знать, прежде чем отправиться за баночкой.

Нужен ли тебе увлажняющий крем

Скорее всего — да. В большинстве регионов условия далеки от идеальных: отопление, кондиционеры, пыль, ветер и температурные качели ежедневно обезвоживают кожу. Даже если кажется, что всё в порядке — скорее всего, это иллюзия. Учти: разница в 15 градусов между улицей и помещением — уже стресс для кожи.

А если у тебя жирная кожа

Это не значит, что ей не нужно увлажнение. Себум — не вода, и никакой "блестящий лоск" не спасёт от обезвоживания. Просто выбирай лёгкие текстуры: гели, флюиды, средства с пометкой oil free. И запомни: жирная кожа лучше удерживает влагу, но не получает её сама.

Как работает увлажняющий крем

Хороший крем сочетает в себе три типа компонентов:

Увлажнители — притягивают влагу (например, глицерин и гиалуроновая кислота).

Эмоленты — смягчают и питают кожу.

Окклюзивы — создают барьер, чтобы влага не испарялась.

Лучшие средства содержат их всех — именно это делает крем эффективным.

Что должно быть в составе

Ищи такие ингредиенты:

Глицерин и гиалуроновая кислота — для глубокого увлажнения.

Карбамид (urea) и AHA-кислоты — мягко отшелушивают, очищая поверхность.

Растительные масла (кокос, ши, миндаль) — питают и защищают.

Как и когда наносить крем

После умывания не вытирай лицо насухо — просто промокни его полотенцем и сразу наноси крем. Так ты "запираешь" влагу в коже, не давая ей испариться. Чем быстрее после воды — тем лучше!

А стоит ли переплачивать

Нет. Цена — не показатель эффективности. Иногда именно простой гипоаллергенный крем с лаконичным составом подходит лучше всего. Если нет возможности проконсультироваться с дерматологом — выбирай проверенные марки и не меняй средства чаще одного раза в месяц.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.



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