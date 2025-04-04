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Никогда не думали, что оливковое масло может сделать это с вашим телом? Вы ошибались

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Оливковое масло — это не просто добавка в блюда, а настоящий тренд, который набирает популярность среди сторонников здорового образа жизни. В TikTok можно встретить сотни видео, где утверждается, что оно имеет целый ряд полезных свойств.

Оливковое масло
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оливковое масло

В прошлом году была привезена бутылочка ароматного масла из Испании, а после просмотра документального фильма "Дожить до 100 лет: Секреты голубых зон" на Netflix интерес к оливковому маслу значительно возрос. В фильме рассказывалось о пользе этого продукта в рамках средиземноморской диеты, что стало причиной решения включить его в повседневный рацион.

"Употребление большого количества оливкового масла, особенно первого отжима, может поддержать здоровье сердца, пищеварение, работу мозга и уменьшить воспаление", — отмечает диетолог Ким Шапира.

Оливковое масло богато мононенасыщенными жирами и полифенолами, которые способствуют улучшению сердечно-сосудистой системы и снижению уровня холестерина.

Опыт использования оливкового масла начался после знакомства с Вики Влахонис, основательницей компании Saint Supply Living Elixir. В одном из оздоровительных центров в Беверли-Хиллз было предложено пить оливковое масло перед поздним завтраком. Сперва возникли сомнения, но после знакомства с брендом и полученной информацией, был сделан выбор в пользу органического масла, богатого полифенолами, которое помогает улучшить здоровье.

После того как оливковое масло было добавлено в рацион, уже вскоре были замечены положительные изменения в пищеварении. Это объясняется тем, что оливковое масло обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием, что благоприятно влияет на работу кишечника. Хотя изменения в состоянии кожи и ясности ума не были ощутимы сразу, исследования подтверждают, что длительное употребление масла может дать такие результаты.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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