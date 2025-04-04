Красный, желтый, фиолетовый: геологи раскрыли тайну цветных гор в китайской пустыне Чжанъе Данься

3:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда мы слышим слово "пустыня", большинство из нас думает о бесплодном желтовато-коричневом море песка — без каких-либо следов жары, ветра, засухи, жизни.

Фото: web.archive.org by guan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Чжанъе Данься

Но в скрытой части мира есть пустыня, которая выглядит почти как картина: полосы красного, розового, оранжевого, жёлтого, белого, коричневого и фиолетового извиваются сквозь неё, как будто кто-то нарисовал её вручную.

Это не цифровой трюк и не фотошоп. Это место действительно существует. Одно из самых сюрреалистических чудес природы, о котором мало кто знает.

Это земля Чжанъе Данься — кавалькада красок Китая

Расположенный на северо-западе Китая, геологический парк Чжанъе Данься является одним из самых впечатляющих геологических чудес в мире.

Здесь холмы и скалы похожи на перевёрнутые декорации красочной кондитерской: волнистые, полосатые формы, которые сияют разным оттенком в любое время суток.

Это зрелище настолько особенное, что многие люди поначалу даже не верят в его реальность, хотя этому явлению есть серьёзное геологическое объяснение.

Как создаются эти цвета?

Красочные слои откладывались на протяжении миллионов лет. Минералы и слои песчаника формировались под действием ветра, дождя и движения земли, в то время как различные процессы окисления (например, присутствие железа, меди, марганца) вызывали цветовые реакции в горных породах.

Вот так были созданы потрясающие цветовые сочетания:

Красный: окисление железосодержащих пород;

Желтый: сочетание железа и песка;

Зеленый: слои оксида меди;

Фиолетовый и розовый: наличие марганца и других микроэлементов.

Различные слои наслаивались друг на друга на протяжении веков и даже миллионов лет, формируя сегодняшнюю почти удивительно симметричную топографию.

Лучшее время для просмотра

Огни гор Чжанъе Данься наиболее зрелищны на восходе и закате солнца. Солнечные лучи отображают всю гамму цветов и создают почти трёхмерный эффект в пейзаже.

Каждый раз вид меняется: освещение, влажность и время года — все это влияет на то, как "ведут себя цвета".

Почему не все знают это место?

Несмотря на то что Чжанъе Данься стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2010 году, она до сих пор известна немногим западным туристам. Из-за труднодоступности места и преобладания туризма внутри страны оно осталось относительно скрытым от мира. Благодаря этому одно из самых волшебных творений природы сохранило свою чистоту и так и не стало объектом общественного транспорта.

Чему нас учит это место?

Эта пустыня — больше, чем просто красивое зрелище. Она напоминает о том, что природа не только жестокая или тоскливая, но и удивительно творческая и способная создавать красоту даже там, где едва ли есть жизнь, а ещё Чжанъе Данься словно хочет сказать, что в мире есть чудеса, которыми мы можем восхищаться.

Уточнения

Национальный геопарк Чжанъе Данься (кит. упр. 张掖丹霞国家地质公园) — геопарк данься, расположенный поблизости от города Чжанъе в китайской северо-западной провинции Ганьсу.

