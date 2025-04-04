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Устойчивая медицина будущего: студенты разрабатывают доступные лекарства с помощью растений

3:07
Наука

В мире, где цены на жизненно важные лекарства продолжают расти, а экологические последствия фармацевтического производства всё больше беспокоят учёных, группа студентов-медиков из Канады нашла неожиданный ответ — в листьях табака. Свою работу  команда представила на iGEM Grand Jamboree в Париже.

Табак
Фото: Own work by Kevinbercaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Табак

Команда разработала инновационную платформу Phytogene, которая использует растения для производства пептидных лекарств, в частности — аналогов Оземпика, популярного препарата для лечения диабета 2-го типа. Их подход называется биофермерством: вместо лабораторий с дорогостоящим оборудованием и химикатами — обычные теплицы с родственницей табака Nicotiana benthamiana.

Суть технологии в том, что растения становятся своеобразными "фабриками", которые после генной модификации начинают вырабатывать нужные биоактивные соединения. В случае Phytogene — их используют для производства таких лекарств, как агонисты рецепторов GLP-1 — класс препаратов, в который входит широко применяемый для лечения диабета 2-го типа и снижения веса препарат Оземпик.

Почему это важно? Во-первых, такой подход в разы сокращает выбросы парниковых газов и химические отходы, неизбежные при традиционном производстве. Во-вторых — значительно снижает себестоимость препарата. А это значит, что даже самые дорогие лекарства могут стать доступными для людей по всему миру.

Одна из главных целей проекта — устранение глобального неравенства в доступе к медицине. Студенты отмечают, что миллионы людей в развивающихся странах не получают необходимых лекарств просто потому, что они им не по карману. Phytogene стремится изменить эту ситуацию: сделать лекарства доступными, не теряя в эффективности и качестве.

На сегодняшний день проект находится на стадии лабораторного тестирования. Экстракты ещё не испытывались на людях, но команда уже работает над оптимизацией протоколов и анализом активности веществ, в том числе планирует проводить тесты на человеческих клетках. В ближайших планах — измерение уровня глюкозы и инсулина у моделей, чтобы точно оценить влияние полученного препарата.

Уже сейчас Phytogene привлёк внимание международного сообщества. Проект был отмечен золотой медалью на престижном конкурсе iGEM Grand Jamboree в Париже, а его наработки опубликованы в открытом доступе в iGEM Parts Registry — чтобы и другие команды могли вдохновиться и развивать идеи.

В мире, где медицина становится всё более технологичной, а запрос на устойчивость и экологичность звучит всё громче, такие инициативы — не просто студенческие эксперименты, а реальный шанс изменить будущее. Phytogene показывает, что большие перемены могут начаться с маленькой группы увлечённых людей — и с листа табака, растущего под лампами в лаборатории.

Уточнения

Таба́к (лат  Nicotiána) — род многолетних и однолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae).

Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1), применяемый при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.

Агони́ст — химическое соединение (лиганд), которое при взаимодействии с рецептором изменяет его состояние, приводя к биологическому отклику. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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