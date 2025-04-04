Крошечный санузел заиграл по-новому — вот какие приёмы помогли

2:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие до сих пор считают ванную чем-то второстепенным — мол, главное, чтобы был кран, раковина и туалет. Но ведь именно сюда мы заходим первыми с утра и проводим здесь куда больше времени, чем кажется.

Фото: https://www.freepik.com Ванная комната

Особенно в хрущёвках и панельных домах дизайн совмещённой ванной комнаты — настоящая головоломка. А ведь при грамотном подходе даже крошечный санузел может стать не только удобным, но и визуально просторным, уютным и стильным.

Почему стоит оформить именно совмещённую ванную

Когда ванна и туалет объединены — появляется больше пространства для манёвра. В раздельных санузлах дизайнерская фантазия чаще всего ограничена габаритами, куда едва влезает сантехника. А вот совмещённая ванная даёт шанс превратить утилитарное помещение в полноценную зону релакса.

Главный секрет — продуманная планировка

Хороший дизайн начинается не с плитки, а с правильного размещения сантехники. Удачные размеры и расположение унитаза, ванны или душевой кабины позволяют оставить место под шкафчики, полочки и декор. И даже дышать станет легче — визуально и буквально.

Приёмы, которые работают

Вот что поможет увеличить пространство и добавить уюта:

светлая палитра стен, пола и потолка;

встроенные шкафчики или полки в нишах;

многоуровневое освещение;

акценты из дерева, мрамора или металла;

стеклянные перегородки вместо тяжёлых штор.

Выбор ванны — тоже важен. Кому-то подойдёт стандартная модель, другие захотят джакузи или душевую кабину, чтобы сэкономить место.

Декор — по желанию, но с умом

Плитка, краска, мрамор, ковролин — вариантов масса. Главное — помнить, что материалы должны быть влагостойкими, а приборы — безопасными. Остальное — дело вкуса. Немного фантазии, чуточку логики — и ваша ванная станет любимым уголком в доме.

Уточнения

Сану́зел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур.



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