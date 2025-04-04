Крошечный санузел заиграл по-новому — вот какие приёмы помогли

Многие до сих пор считают ванную чем-то второстепенным — мол, главное, чтобы был кран, раковина и туалет. Но ведь именно сюда мы заходим первыми с утра и проводим здесь куда больше времени, чем кажется.
Особенно в хрущёвках и панельных домах дизайн совмещённой ванной комнаты — настоящая головоломка. А ведь при грамотном подходе даже крошечный санузел может стать не только удобным, но и визуально просторным, уютным и стильным.
Когда ванна и туалет объединены — появляется больше пространства для манёвра. В раздельных санузлах дизайнерская фантазия чаще всего ограничена габаритами, куда едва влезает сантехника. А вот совмещённая ванная даёт шанс превратить утилитарное помещение в полноценную зону релакса.
Хороший дизайн начинается не с плитки, а с правильного размещения сантехники. Удачные размеры и расположение унитаза, ванны или душевой кабины позволяют оставить место под шкафчики, полочки и декор. И даже дышать станет легче — визуально и буквально.
Вот что поможет увеличить пространство и добавить уюта:
светлая палитра стен, пола и потолка;
встроенные шкафчики или полки в нишах;
многоуровневое освещение;
акценты из дерева, мрамора или металла;
стеклянные перегородки вместо тяжёлых штор.
Выбор ванны — тоже важен. Кому-то подойдёт стандартная модель, другие захотят джакузи или душевую кабину, чтобы сэкономить место.
Плитка, краска, мрамор, ковролин — вариантов масса. Главное — помнить, что материалы должны быть влагостойкими, а приборы — безопасными. Остальное — дело вкуса. Немного фантазии, чуточку логики — и ваша ванная станет любимым уголком в доме.
Сану́зел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур.
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