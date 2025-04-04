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Паша Техник пережил клиническую смерть в таиландской клинике: умер, завели

1:07
Правда ТВ

Окружение рэпера Павла Ивлева, известного как Паша Техник, сообщило о критическом ухудшении его здоровья. Артист пережил клиническую смерть, однако медикам удалось восстановить сердечную деятельность.

Как сообщает его бывшая жена Ева Карицкая, данный момент состояние рэпера стабилизировалось, но остаётся тяжёлым.

Планируется транспортировка музыканта в другую больницу Таиланда с помощью вертолёта, однако врачи пока не дают разрешения из-за рисков для организма.

"Перевозка возможна только после стабилизации ключевых показателей", — пояснили источники.

Напомним, в конце марта Ивлев был экстренно госпитализирован с острым отравлением. Его подключили к аппаратам ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Диагностика выявила тотальное поражение лёгочной ткани и серьёзные дисфункции печени.

Друзья рэпера не исключают версию преднамеренного отравления. По их данным, инцидент мог произойти на одной из вечеринок с участием фанатов.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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