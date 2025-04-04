Дефицит вакцины от бешенства: в двух регионах России людям некуда обращаться за экстренной помощью

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Весна традиционно становится временем обострения проблем с безнадзорными животными. Но в этом году ситуация усугубилась тревожной нехваткой антирабической вакцины — жизненно важного препарата, который используется после укусов животных для предотвращения смертельного заболевания.

Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Вакцинация

Критическая нехватка в Башкирии и Орловской области

В Башкирии и Орловской области вакцина от бешенства практически исчезла из медучреждений. В Уфе, по данным источника, препарат отсутствует в большинстве травмпунктов и больниц или же доступен "по знакомству". В Орловской области люди вынуждены обзванивать поликлиники в поисках оставшихся доз. Местные власти подтвердили факт дефицита официально.

Что говорят в Росздравнадзоре

Федеральное ведомство заявило о предстоящей поставке 12,6 тысячи доз в Башкирию, но только к 8 апреля. Для укушенных сегодня — это слишком поздно. Ведь без своевременной вакцинации бешенство почти всегда заканчивается летальным исходом.

Весна и бродячие животные: опасная комбинация

Особенно опасным этот дефицит становится в весенний период, когда возрастает активность бродячих собак. В регионах фиксируют рост числа укусов, а значит — и риск заражения смертельно опасной инфекцией. При этом антирабическая вакцина — единственный способ предотвратить развитие заболевания после контакта с носителем вируса, сообщает "Царьград".

Уточнения

Бе́шенство - природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus), включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae.

