Надежда Стрелец делится методом, как привлечь деньги: заштопанные колготки не приведут к благосостоянию

1:27 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Журналистка Надежда Стрелец раскрыла в Telegram-канале авторскую методику привлечения финансового благополучия.

По её мнению, ключ к достатку — трансформация мышления и регулярная благотворительность.

"Даже в сложных обстоятельствах можно настроить внутренние "вибрации" на притяжение успеха", — утверждает 44-летняя медиаперсона.

Одним из главных инструментов Стрелец называет визуализацию желаемого. Она привела пример из прошлого: страх зайти в ЦУМ, чтобы не искушать себя дорогими покупками, стал для неё символом "блокировки изобилия".

Переломным моментом стало влияние бывшего супруга, научившего её принимать роскошь как норму. Она подчеркнула, что вселенная откликается на тех, кто чувствует себя достойным богатства.

Журналистка предостерегает от избыточной экономии. Даже незаметные детали вроде заштопанных колготок под длинной юбкой или компрессионного белья "на всякий случай" она считает маркерами мышления бедности.

В список табу попали и кредиты — если уж пришлось занять, возвращать долг нужно "с лёгкостью, а не тягостью".

Среди обязательных ритуалов — поддержание порядка в доме. Накопление ненужных вещей "на будущее" она называет пережитком недостатка, а благотворительность — способом запустить круговорот благосостояния.

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