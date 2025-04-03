Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу

Немецкая ассоциация ADAC снова провела масштабные испытания летних шин и выявила не только фаворитов, но и настоящих аутсайдеров. В этом году тестировали 18 комплектов в популярном размере 225/40 R18. Три модели оказались настолько неудачными, что их использование может быть попросту опасным.
Эти шины буквально проваливают экзамен на мокром асфальте. У сцепления почти нулевой эффект, а поведение автомобиля становится непредсказуемым. По данным ADAC, при торможении с 80 км/ч Volkswagen Golf с качественными шинами останавливается за 28 метров. На Double Coin — за 45 метров. Это почти полтора корпуса автомобиля — огромная разница в экстренной ситуации. Неудивительно, что шины получили "неудовлетворительно".
Ещё две модели попали в чёрный список за проблемы уже на сухом асфальте. Машину начинает "вести", водителю приходится постоянно корректировать рулевое управление. Это не просто неудобно — это утомляет и повышает риск аварии.
Эксперты ADAC рекомендуют отказаться от этих моделей в пользу более надёжных. Летние шины должны не только экономить топливо, но и спасать жизнь — особенно при экстренном торможении или в дождь.
Всеобщий немецкий автомобильный клуб (нем. Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. — сокр. ADAC) — крупнейшая общественная организация автомобилистов Германии, самая крупная в Европе. Основная функция — техническая, информационная и юридическая помощь автомобилистам. Штаб-квартира — в Мюнхене.
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