Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Питомец — не просто хвостатый сосед, а существо, которое полностью зависит от заботы человека. Важно помнить: счастье собаки складывается не только из миски и поводка, но и из внимания, тепла и эмоций.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака породы Сиба- ину

Повторите старое — добавьте новое

Собаки обожают занятия, которые развивают их ум и укрепляют связь с человеком. Повторение команд или обучение новым трюкам не только стимулирует мозг, но и приносит радость. Даже самый ленивый пёс оживляется, когда понимает, что его понимают.

Погладить с умом

Живот у собаки — это зона доверия. Если питомец позволяет вам её гладить, это знак абсолютного комфорта рядом с вами. Лёгкий массаж в этой области — простой, но действенный способ подарить собаке удовольствие. Не забудьте и про ушки — за ними тоже прячется множество нервных окончаний.

Вкусное по делу

Лакомство — универсальный язык любви. Главное — без фанатизма. Пара кусочков чего-то особенного (безопасного для собак!) превращает обычный день в праздник. Такой жест не просто радует, но и укрепляет связь между вами.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

