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Как не испортить квартиру при генеральной уборке: гид по бытовой химии

4:22
Недвижимость

Современные чистящие средства позволяют эффективно справляться даже с самыми стойкими загрязнениями — от ржавчины и жира до известкового налёта и плесени. Однако агрессивные составы нередко повреждают деликатные поверхности. Чтобы поддерживать чистоту и не навредить материалам, важно подбирать химию в зависимости от типа покрытия и характера загрязнений.

Уборка в квартире
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Уборка в квартире

Ванная: эмаль, акрил, плитка

Эмалированные поверхности

  • При регулярном уходе достаточно использовать мягкие гелевые средства. Для застарелых загрязнений применяются более активные составы, но их необходимо наносить строго по инструкции и выдерживать в течение указанного времени. Избыток воздействия может повредить эмаль.
  • Недопустимо применение щёток с жёсткой щетиной и средств с соляной или щавелевой кислотой, альдегидами. Эти компоненты истончают эмалевое покрытие, после чего оно быстрее загрязняется. Лучший выбор — составы в форме геля, пасты или крема.

Акрил

  • Акриловые ванны требуют особого подхода. Помимо кислот и абразивов, им противопоказаны ацетон, спирт, хлор, щёлочи. Уход должен быть нечастым — не чаще одного раза в две недели. Оптимальны специальные средства, созданные именно для акрила.

Плитка

  • Известковый налёт удаляется универсальными составами без абразива. Плесень требует обработки средствами с хлором, однако перед применением следует протестировать состав на малозаметном участке. При работе рекомендуется использовать респиратор.

Сантехнические элементы

  • При чистке смесителей и других металлических деталей предпочтительны гелевые средства без кислот и абразива. Следует убедиться, что средство совместимо с конкретным типом поверхности: хром, эмаль, акрил и т. д.

Кухня: мебель, техника, фартук

Удаление жира

Жировые загрязнения чаще всего образуются на мебельных фасадах и поверхностях рядом с плитой. При их удалении не следует использовать жёсткие губки и абразивы — они разрушают защитный слой, особенно на лакированной и ламинированной мебели.

Для регулярной уборки подойдут

  • Мягкие поролоновые губки.
  • Салфетки из микрофибры.
  • Деликатные моющие средства, в том числе для мытья посуды.

Составы на основе щёлочи эффективно удаляют жир, но могут повредить дерево, пластик и камень. Щёлочные средства не рекомендованы для мебели и столешниц из натурального дерева или материалов на его основе.

Стеклянные, глянцевые и каменные поверхности

  • Для них подойдут составы для мытья окон или специализированные нейтральные средства. После очистки рекомендуется тщательно вытирать поверхность насухо, чтобы избежать разводов.

Бытовая техника: холодильник, плита, духовка

Холодильник

  • Перед очисткой необходимо разморозить камеру, извлечь полки и ящики, промыть их средством для мытья посуды, уделяя внимание углам, уплотнителям и дренажным отверстиям. Поверхности вытираются насухо.

Плита

  • Средство наносится на загрязнённую поверхность и выдерживается 15-20 минут. Затем загрязнение удаляется мягкой губкой, а поверхность — вытирается салфеткой. Переключатели и ручки очищаются отдельно, без агрессивной химии.

Духовка

  • После удаления противней и решёток на внутренние поверхности наносится состав против нагара. При выборе средства важно учитывать совместимость с материалом поверхности — многие составы универсальны, но маркировку следует проверять.

Общие рекомендации

Для большинства современных покрытий подходят щадящие универсальные средства. Регулярный уход позволяет избежать применения агрессивной химии и продлевает срок службы отделки. При выборе средств следует учитывать как тип поверхности, так и степень загрязнения. Перед применением нового состава желательно протестировать его на небольшом участке.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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