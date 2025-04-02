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Секреты красоты, которые мы забыли, а зря — бабушки пользовались ими ежедневно

Моя семья » Красота и стиль

Сегодня бьюти-блогеры советуют тонны средств и техник, но иногда самый действенный способ — самый простой. Наши бабушки знали, как быть ухоженными без хайлайтеров и многоступенчатых рутин. И, что удивительно, многие их лайфхаки снова становятся популярными.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Макияж… для самочувствия

Когда бабушка чувствовала себя неважно, она не спешила заворачиваться в плед. Вместо этого — к зеркалу: немного туши, капля помады, и вуаля — не только лицо свежее, но и настроение лучше. Красота, оказывается, действительно лечит.

Засохла тушь? Бабушки знали, что делать

До появления специальных жидкостей для восстановления туши пользовались тем, что было под рукой — глазными каплями. Десять капель в тюбик, хорошенько встряхнуть — и тушь как новая. Сегодня этот лайфхак всё ещё актуален, особенно если заменить капли раствором для линз.

Губы — как у актрис немого кино

Чтобы сделать губы визуально объемнее, бабушки использовали белый карандаш, обводя контур. Современный аналог — хайлайтер или консилер: обведите, растушуйте — и эффект "пухлых" губ готов без инъекций.

Масла — основа любого ухода

Когда крема были попроще, в них добавляли натуральные масла. Кокосовое, ши, аргановое — для тела и рук. Миндальное, абрикосовое, кунжутное — для лица. Эти масла не утратили актуальности и сегодня: питают, увлажняют, защищают кожу.

Ванна с морской солью

Простая морская соль делает ванну настоящим СПА-уходом. Она смягчает сухую кожу, снимает воспаления и усталость. А бонус — расслабление, которое не даст ни одна маска.

Огуречный компресс — классика

Холодные дольки огурца снимают воспаления, увлажняют, осветляют. Не зря этот овощ — постоянный гость на лице в любых фильмах про домашний уход. Он и правда работает.

Уточнения

Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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