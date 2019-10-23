Каково это - снимать квартиру в Германии?

Не думаю, что после следующей информации вам когда-либо захочется снимать квартиру в Германии. Начнем с менталитета немцев, их чопорности, дотошности. Для них все должно быть безумно правильно, без каких-либо отклонений и по инструкции. К чему это все? Посудите сами.

Судиться с арендатором квартиры — дело насколько незамысловатое и простое, как почистить зубы. Здесь отношения между съемщиками и хозяевами настолько склочны! А проблемы, связанные с квартирным вопросом, не являются чем-то новым и удивительным. Конечно, до судебного разбирательства доходит не в 100% случаев. В большинстве своем расходятся стороны мирно, подписывая соглашение и отчисляя небольшую сумму.

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Но также часто на голову попадаются настолько принципиальные немцы, что многие очень жалеют о том, что решили вообще что-то снимать или что-то сдавать. Следующая история как раз об этом. Один человек, родом не из Германии, 3 года провел в судах, отвечая перед арендатором из-за трещины, которая образовалась в раковине. Так, после съезда с квартиры хозяин нашел трещину в раковине, самостоятельно ее заменил, при этом, без предупреждения и выяснение обстоятельств, удержал из залога расходы. Съемщик возмутился сумме, которую ему пришлось заплатить без предупреждения, и подал в суд на арендодателя, уличая его в обмане. Состоялся ряд настоящий судов, на которых были представлены экспертизы, свидетели и вещественные доказательства. Конечно, оказался прав арендодатель, и, конечно, возмущен арендатор.

Так вот, тот самый залог и является бесконечным поводом выяснения отношений в Германии. У него есть определенное название — кауцион, размер составляет примерно 2-3 квартплаты. Его необходимо внести, когда заключается договор об аренде. Хозяин жилья кладет эту сумму на депозит, который блокируется до момента расторжения договора. В случае отсутствия каких-либо претензий съемщику возвращается полная стоимость залога. Но поводы на притязания находятся всегда!

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Чтобы подобных ситуаций не случалось, всем арендаторам рекомендуется провести косметический ремонт после вывоза имущества. И вот почему, в Германии распространена технология оформления стен дома обоями, пригодными для покраски. Каждый новый съемщик имеет право покрасить стены в приятный для него цвет, но оставить жилье необходимо белым! Ну а с мебелью предприимчивые немцы поступают так: к примеру, кухню и другую фурнитуру они перепродают новым жильцам, особенно, если все относительно новое. Ведь совсем неточно, что все подойдет в новой квартире.

Чтобы все прошло гладко, скорее всего, необходимо поставить себя на место арендодателя, а еще лучше, открыть в себе какие-то черты немецкого менталитета.

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Фото: ru. svoboda-williams.com