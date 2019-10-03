"Компания снимет квартиру для сотрудников"

Сдача жилого помещения в аренду юридическому лицу с целью размещения своих сотрудников — это хороший вариант для заработка арендодателя и доступная возможность для заселения персонала. Эксперты поделились своим опытом сдачи квартир компаниям.

Среди наиболее привлекательных предложений жилья для сотрудников считаются квартиры бизнес-класса. Такие помещения выбираются исключительно через агентства недвижимости. Такие сделки требуют серьезных проверок юридической чистоты, поскольку компании отражают свои расходы в ежеквартальной отчетности.

Подобные объявления практически никогда не размещаются через интернет-площадки или другие сторонние ресурсы поиска недвижимости. Компании напрямую обращаются к агентству недвижимости.

Если заказчик — это крупная организация или даже посольство, то для таких клиентов важны опыт и репутация агентства. Часто выборы исполнителей осуществляются на основе тендера.

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Поиском помещения занимается не всегда агентство недвижимости. Обычно это представитель компании или небольшая команда, проверяющая все нюансы сделки. При этом организаторы занимаются не только подбором недвижимости и агентства, но и размещением гостя.

После согласования всех условий, с клиентом заключается два договора: на оказание услуг и аренды. Первый документ подписывается агентством недвижимости и заказчиком. Второй договор подписывает собственник квартиры и заказчик. Если речь идет об иностранных компаниях-заказчиках, то документы отдельно составляются на нескольких языках.

Логично предположить, что собственники квартир — это серьезные клиенты, настроенные на долгосрочные отношения со своевременными платежами. При этом такие заказчики заботятся о сохранности своего имущества.

Эксперты также отметили, что средний срок аренды с корпоративными клиентами — около 3-х лет, что достаточно много. Дополнительно арендаторам требуется временная регистрация.

Предпочтения корпоративных арендаторов зависят от стран прибытия. Как правило, клиенты с Востока интересуются трехкомнатными квартирами в новостройках. Корпоративные арендаторы также заинтересованы в квартирах с раздельным санузлом. Также в их предпочтения входят отдельные комнаты для обслуживающего персонала.

Специалисты отметили дополнительные предпочтения у дипломатов — отдельный зал для приемов. Также большим преимуществом является близость квартиры к международным образовательным учреждениям. Это связано с тем, что большая часть гостей приезжают с семьей.

Предпочтения могут зависеть от культурных особенностей гостей. Так, например, клиенты из Азии могут требовать оформление квартиры по Фэн-шуй.

Ценовая политика аренды квартир для корпоративных лиц в столице начинается от 150 тысяч рублей. В среднем же цена составляет около 300 тысяч рублей. Доля же корпоративных клиентов из общего числа арендаторов составляет не более 5-6%.

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Фото: bzns.media