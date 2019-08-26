Сдаем квартиру. Третий этап - ищем арендатора

Продолжаем рассказывать читателю, о тонкостях сдачи квартиры в аренду. Мы уже выяснили, как подготовить квартиру к сдаче. А также узнали, как выяснить цену за это жилье. Теперь надо переходить с самому главному — этот поиск арендатора.

Читайте начало:

Сдаем квартиру. Первый этап — подготовка

Сдаем квартиру. Второй этап — прицениваемся

Стоит ли брать своих.

Многие наивно полагают, что сдать квартиру своим — это лучший вариант. Ну на первый взгляд кажется, что если поселить родственников или друзей, то хлопот будет меньше, ведь свои не станут портить вещи, но практика показывает обратное. Давайте в этом разберемся. Первое с чем придется столкнуться, договариваясь со своими — это цена. Как правило, свои будут настаивать на скидке. Странно, но почему-то свои считают, что должны платить меньше и любые споры на эту тему вызовут лишь раздражение. Вторая проблема — это непредвиденные проблемы. Вдруг ваши знакомые или родственники испортят отношения с вами и после этого перестают платить аренду или начинают портить имущество. Обычно в таких случаях жильцов просто выгоняют, но со своими это может стать проблемой. И если чужих можно запросто выгнать, призвав на помощь полицию, то со своими можно нажить невероятные проблемы. Часто после того как всё-таки пришлось выставить на улицу нерадивых жильцов, в семье можно заслужить репутацию безжалостного сноба, который и глазом не повел, когда выбрасывал на улицу стариков и детей. И не важно были там дети и старики, важно, что выгнали на улицу своих. Поэтому прежде чем взять таких людей, трижды подумайте, как потом решать непредвиденные проблемы.

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Услуги агента.

Давайте представим, что решено не брать своих, а искать арендатора на стороне. Просматривая интернет или печатные издания, становится понятно, что на рынке огромное количество агентов, которые профессионально занимаются сдачей жилья. Если на ряде других услуг можно попытаться сэкономить, то именно на сдаче в аренду жилья этого делать не стоит и вот почему. Исторически сложилось, что за поиск жилья платит именно тот, кто его ищет. Это пережиток девяностых. Тогда рынок жилья был больше, чем желающих его арендовать и соответственно агентства избаловали собственников. Поэтому вам ничего не грозит и все расходы по сдаче жилья лягут именно на арендатора. Другими словами, смело нанимайте риелтора, который обладая знаниями и базой быстро подберет вам новых жильцов. Более того, вы как собственник даже не должны вникать в те отношения и договоренности, которые будут между риелтором и потенциальным арендатором. Такая постановка вопроса снимет все претензии арендатора, если он вдруг попытается возложить свои потери на собственника.

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Кто должен прогнуться.

Каждый из нас считает себя очень занятым человеком, и дела эти не терпят отлагательств. Причем так считают все и собственники, и арендаторы. Соответственно каждый из нас хочет, чтобы все было именно как хотим мы. Это касается всего и даже сдачи квартиры. Например, собственник желает, чтобы арендатор подстраивался под него. Другими словами, собственники считают, что можно вести себя как угодно, а клиент все равно найдется. Арендаторы соответственно думают по-своему, а значит тоже не готовы танцевать под чужую дудку. Из этого вытекает вопрос. А что же делать и как себя вести. Для начала надо понять кому это больше необходимо. И если опереться на статистику, то более заинтересованными является именно собственник. Но если арендатор бегает и пресмыкается перед собственником, то значит он рассчитывает на скидку. А если собственник сильно уж сильно заискивает перед клиентом, то клиент начинает относится к такому отношению насторожено. Он думает, что есть какой-то подвох, раз уж арендатор так лебезит. В общем смысл таков. Надо выбрать середину. Арендатор должен видеть заинтересованность собственника и вместе с тем не должен вытирать об него ноги.

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Поменьше театральщины.

Общаясь с клиентом, собственник должен быть дружелюбен, но тверд в своем желании сдать квартиру. Слабость не прибавляет уверенности и естественно уважения. Стоит отметить, что есть способы немного помочь арендатору с выбором. Например, назначить показ квартиры сразу нескольким клиентам. В некоторых случаях это может превратиться не столько в гонку, сколько стать настоящим аукционом. То есть желающие начнут предлагать более высокую цену в надежде обогнать конкурентов. Но чтобы организовать такой массовый показ надо обладать незаурядными организаторскими способностями. Сегодня график у людей разный и поэтому надо очень тонко объяснять, почему соискателю жилья надо появится именно в это время. Есть и другие хитрости, например, во время показа может позвонить кто-то, кто уже готов оставить залог. Но собственник отвечает, что квартиру смотрят. Тем самым давая понять, что если клиент сейчас не согласится, квартира будет сдана. Проблема в том, что эти трюки давно известны и о них написаны сотни статей в интернете. Поэтому клиенты знают об этих уловках и не спешат сразу хватать первую квартиру. Но если обладать артистизмом и искусством внушения, то это может быть полезно. Как и в любом другом бизнесе требуется определенная гибкость. И чем лучше человек подготовлен к переговорам, тем больше шансов заполучить хорошего клиента.

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Фото: lopatnik. info