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Автор Сергей Бухранский

Сдаем квартиру. Первый этап - подготовка

Недвижимость print

Сегодня мы хотим поговорить о такой проблеме, как сдача квартиры в аренду. На первый взгляд кажется, что это очень просто. Но по факту существуют нюансы, о которых владелец жилья даже не представляет.

Нужен ли ремонт?

На этот вопрос ответить нелегко. С одной стороны, понятно, что квартира с ремонтом значительно привлекательнее, чем без него. С другой стороны, ремонт - это достаточно серьезные вложения и трата драгоценного времени. А если сдать квартиру сразу, то и доход начнет поступать немедленно. Конечно не хочется тратить время на то, что группа гастарбайтеров будет возится в квартире, а потом еще и потребует денег. Поэтому надо трезво оценить свое жилье, а сделать это может риелтор. Если человек профессионал, то даст адекватную оценку увиденному, но тут надо понимать, что и риелтор заинтересован в лучшем состоянии квартиры. Так он сможет сдать ее дороже и получить более высокие комиссионные. А траты на ремонт все равно упадут на владельца квартиры.

В общем руководствоваться надо следующим. Если квартира пребывает в ужасном состоянии, которое в народе называют "бомжатниками", то ремонт надо делать обязательно. И причина даже не в том, что ее трудно будет сдать, а в том, что социальный статус людей, пожелавших снять такую квартиру будет желать лучшего. А для любого владельца важно, что за люди будут жить в его квартире. Причем надо не забывать, что подобная публика приносит проблемы не только хозяевам, но и соседям. А приличные люди со стабильным доходом в такую квартиру не пойдут.

Очень важно в любом случае исправить то, что может навредить самому хозяину квартиры. Если протекает сантехника, то это чревато потопом. Оплачивать ремонт соседям придется хозяину. Плохая проводка или неисправная газовая плита - это риск пожара и тут даже комментарии излишни. Речь ведь идёт о жизнях людей. Поэтому это надо обязательно исправлять, хотя бы в интересах собственной безопасности.

Далее поговорим об остальном. Если состояние квартиры удовлетворительное, то есть обои, кафель, окна и двери находятся в среднем состоянии. То можно сделать следующее. Расскажите сказку нескольким риелторам о том, что у вас все новое, а другим расскажите все как есть на самом деле. Средняя цифра и будет адекватной ценой для вашего жилья. Другими словами, сопоставьте эту цифру с целесообразностью ремонта или можно оставить как есть.

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Бытовая техника и мебель.

Надо четко понимать, что существует разница между кухней и жилыми комнатами. Кухня должна быть обставлена всем необходимым обязательно. Это закон бизнеса аренды. Кухня может быть очень недорогой, но в ней должен быть список необходимых вещей. Это холодильник, стиральная машина и плита. По мнению специалистов, перекладывать обстановку кухни бытовании приборами на арендатора опасно по причинам, описанным выше.

Что касается жилых комнат, то тут лучше вообще не иметь мебели, чем иметь очень плохую. Вы удивитесь, сколько желающих снять квартиру путешествуют со своей мебелью включая диваны и шкафы. А самое удивительное, что цены на аренду жилья с мебелью и без нее практически не отличаются. Намного хуже, когда хозяин обставляет квартиру хламом из советского прошлого. В таких квартирах люди напрочь отказываются жить. Хотя если мебель не старая, то ее можно оставить. Главное, чтобы она гармонировала с остальной частью квартиры. Другими словами, лучше недостаток мебели, чем ее переизбыток.

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Покупка необходимого арендатором.

Рассмотрим вариант, когда в сдаваемой квартире чего-то нет, а владелец не имеет возможности - это приобрести. В таком случае можно попробовать приобрести необходимое под арендатора. С учётом его пожеланий. Конечно можно попробовать уговорить его покупать все самому, но на практике это редко получается. Сегодня на рынке аренды жилья спад, поэтому надо выбирать другие варианты.

Например, можно попробовать договорится о покупке необходимого в счёт оплаты аренды. Например, если квартира сдается за тридцать тысяч, но необходима стиральная машинка, то можно подыскать б/у вариант за десять тысяч. Но это должен делать арендатор. Ведь стирать ему и выбирать машинку должен он. Конечно скорее всего он округлит цену за купленную технику, но после того как он съедет техника останется у хозяина квартиры. Более того, квартирант не сможет предъявить претензии поскольку технику он выбирал сам.

Одно из главных условий успешной сдачи жилья, является чистота при осмотре помещения. Если в квартире чисто, просторно и светло, то шансы сдать ее быстро и дорого увеличиваются в разы. Кстати если речь идёт об обстановке квартиры для сдачи, то на площадках бесплатных объявлений можно найти массу дешевой и в тоже время современной мебели в удовлетворительном состоянии. Если не предвидится жить в такой квартире самому, то такой вариант обстановки очень экономически выгоден. Повторимся, главное, чтобы мебель не была очень старой и не отдавала советской действительностью. Надо помнить, что люди охотнее заселяются в квартиры, где минимум мебели, но максимум бытовых приборов. Например, старые обои и неровный пол, вполне может компенсировать большой телевизор с цифровым тюнером, подключенным к интернету. Также важным моментом является сам интернет. В доме обязательно должен быть роутер с хорошей скоростью.

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Фото: mansion-keiei-online.com

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Сдаем квартиру. Первый этап - подготовка
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