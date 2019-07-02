Снос перегородок при переделке жилья

Стена, не являющаяся несущей - часть строения в виде пластин, которые по большей части испытывают нагрузку только от собственного веса, а также они не предназначены для придания жесткости объекту. Подобные перегородки не должны ощущать давление от иных частей здания. У многих людей, задумавшихся о капитальном ремонте, появляется вопрос: можно ли снести такую стену при перепланировке жилой площади?
Не беря во внимание тот факт, что такие стены - обычные перегородки между комнатами в жилье, а порой и для всего здания, обращаться с ними по своему велению нельзя.
Что запрещено делать?
Жилищный кодекс России четко отвечает на этот вопрос. В жилье нельзя проводить следующие манипуляции:
Если переделка жилища была проведена без необходимого разрешения, то владельцу квартиры грозит большой штраф. Провести процедуру узаконивания перепланировки можно только тогда, когда все совершено в пределах нормы и не противоречит нынешнему законодательству. В противном случае придется все возвращать на свои места.
Что разрешено переделывать без разрешения?
Все виды работ, которые подразумевают под собой изменение технического плана, считаются перепланировкой. Ввиду этого, перед началом глобальных ремонтных работ с перегородками следует разобраться, когда не нужно запрашивать разрешение.
Документально подтвержденное согласие на переделку не требуется при следующих видах работ:
В оставшихся случаях обязательно требуется разрешение от Жилищной инспекции, разработка проектной документации и схема перепланировки.
Фото: krisha.kz
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